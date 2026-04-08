Nelle puntate della soap turca La forza di una donna giunta alla sua terza e ultima stagione, e in onda da lunedì 13 a sabato 18 aprile 2026, al centro della scena ci sarà soprattutto Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu). Le anticipazioni, dicono che la donna avrà il timore di essere separata da Arda (Kerem Yozgatlı), dal vero padre del bambino.

Enver determinato a ritrovare un po’ di serenità

Ceyda farà fatica a provare empatia nei confronti del suo vero figlio Satilmis (Metehan Parıltı), per la sua maleducazione. Inoltre, Ceyda temerà di perdere il piccolo Arda, che continuerà a considerare suo figlio.

Nel contempo, Enver (Serif Erol) inviterà tutti a cena a casa sua, con la speranza di riuscire a ritrovare un po’ di serenità.

Arif chiede aiuto a Bahar e Kismet, Fazilet riassume Ceyda

Sempre a proposito di Enver, sua figlia Sirin (Seray Kaya) gli dirà che la signora Fazilet (Hümeyra) ha licenziato Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda per averle rubato i suoi gioielli. Ben presto, Fazilet accetterà di far tornare Ceyda al suo servizio, soltanto per rendere felice suo figlio Raif (Sinan Helvaci). Tuttavia, Fazilet farà presente a Ceyda di essere ancora convinta che sia stata lei a derubarla, e di non credere che sia stato suo figlio Raif a regalarle i suoi orecchini.

Spazio anche a Arif (Feyyaz Duman), che chiederà aiuto a Ceyda, Bahar e a sua sorella Kismet (Tuğçe Altuğ), per risolvere la questione della pistola che apparteneva a Sarp (Caner Cindoruk), ritrovata da Enver nella casa in cui viveva il defunto genero.

Riepilogo: Emre è stato ricattato da Dursun

In precedenza, dopo il risultato del test di DNA, Ceyda e l’ex fidanzato Emre (Ahmet Rıfat Şungar) hanno appreso di non essere i genitori biologici del piccolo Arda. Mentre Ceyda ha deciso di continuare a prendersi cura di Arda, Emre ha avviato le ricerche per trovare il suo vero figlio. Ben presto, servendosi dell’aiuto della fidanzata Kismet, Emre ha scoperto di essere il padre di Satılmış, ma ha ricevuto un ricatto da Dursun, l’uomo che ha cresciuto il bambino. Nello specifico, quest’ultimo ha comunicato di essere disposto a cedere il figlio biologico Arda in cambio di 10.000 dollari.