Eugenia sparerà e colpirà Adriano nella puntata de La Promessa di sabato 18 aprile: il battesimo dei bambin si trasformerà in tragedia nel giro di pochi minuti.

Le anticipazioni rivelano che le condizioni di Adriano appariranno gravi sin da subito e l'uomo sarà trasportato in ospedale per essere operato. Catalina non avrà neanche il tempo di realizzare cosa sta accadendo, perché Eugenia salirà sulla torre con il piccolo Andres, seminando il panico.

Il battesimo dei figli di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una giornata molto movimentata per i De Lujan.

Il battesimo dei figli di Catalina sarà organizzato nei minimi dettagli e per evitare guai Eugenia non sarà invitata. La madre di Curro farà molta paura a Catalina, tanto che la famiglia deciderà di tenere la donna lontana dai festeggiamenti, ma tutto precipiterà nel giro di pochi minuti. Quando tutti saranno riuniti e il parroco sarà pronto a celebrare il battesimo dei gemelli, Eugenia interromperà tutto. La donna avrà tra le mani un'arma e sarà in lacrime, delusa dal comportamento della famiglia nei suoi confronti. "Mi avete impedito di partecipare al battesimo", dirà la donna, completamente fuori di sé. Adriano e Alonso proveranno a calmarla, ma sarà tutto inutile.

Eugenia totalmente fuori controllo

Nella puntata de La Promessa di sabato 18 aprile, Eugenia sfogherà tutta la sua frustrazione e premerà il grilletto. In quel momento, l'arma punterà Lisandro, ma Adriano farà da scudo al padrino dei suoi figli e diventerà bersaglio. Il marito di Catalina cadrà a terra ferito e tutti si avvicineranno a lui per aiutarlo. La donna sarà disperata, ma avrà appena il tempo per piangere per suo marito che sarà portato in ospedale per essere operato. Catalina si accorgerà che uno dei due gemelli non è nella culla e andrà nel panico. Eugenia rapirà il piccolo Andres e salirà sulla torre, minacciando di buttarsi giù. La tensione sarà alle stelle e Curro proverà a far ragionare sua madre, ma sarà tutti inutile. Il ragazzo riuscirà a prendere il bambino, ma Eugenia metterà fine alla sua vita lanciandosi nel vuoto. Per Curro sarà l'inizio di un nuovo incubo, perché si sentirà in colpa e infinitamente solo.