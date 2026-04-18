Adriano sarà dimesso dopo l'operazione e nelle puntate del 21 e 22 aprile sarà accolto con grande affetto dagli abitanti de La Promessa, anche se Lorenzo non si unirà all'entusiasmo della famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Lisandro cambierà idea su Adriano e appena Lorenzo lo attaccherà sarà pronto a difenderlo: "Quest'uomo è un eroe", gli dirà facendolo tacere.

Il ritorno di Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo ci sarà molta apprensione per Adriano, colpito da un proiettile da Eugenia. Il marito di Catalina sarà ricoverato all'ospedale di Villaquino per sottoporsi ad un delicato intervento.

Per Curro saranno giorni infernali perché, oltre alla perdita della madre, riceverà una grande delusione da suo padre. Alonso, infatti, negherà a Curro di seppellire Eugenia. Quest'ultima, per ordine del marchese e del duca, sarà immediatamente interrata senza cerimonie e non avrà neanche una lapide. L'obiettivo principale di Alonso, infatti, sarà quello di evitare che l'ennesimo scandalo travolga i De Lujan. Adriano sarà dimesso dall'ospedale e sarà accolto con grande entusiasmo da tutti i De Lujan. Alonso e Leocadia gli andranno incontro, ma anche il duca Lisandro si dirà molto felice di vederlo. "Ho provveduto a sollecitare i medici per un trattamento di favore", dirà Don Lisandro con affetto, sorprendendo Adriano che da lui ha sempre ricevuto provocazioni.

Lisandro cambierà idea su Adriano

Nelle puntate de La Promessa del 21 e 22 aprile, Adriano sarà ancora molto debole e per questo arriverà su una sedia a rotelle. Martina e Jacobo lo saluteranno con gioia e l'unico a storcere il naso sarà Don Lorenzo che a stento gli darà il benvenuto. Adriano farà le sua condoglianze perl a morte di Eugenia, ma il Capitano resterà indifferente. Lisandro chiamerà subito la servitù per ordinare il migliore champagne e brindare al ritorno di Adriano. Quest'ultimo, però, rifiuterà gentilente il regalo perché sentirà la necessità di andare a riposare. Appena resterà da solo con Lisandro, Lorenzo avrà da ridire sul marito di Catalina, accolto con troppa gentilezza. Lisandro, però, lo farà tacere subito: "Quest'uomo è un eroe", dirà seccamente.