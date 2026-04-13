Jacobo mostrerà frustrazione per il titolo di Conte che concederà a Adriano nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni spiegano che Don Lisandro ringrazierà Adriano facendolo entrare nella nobiltà. Martina, però, sarà profondamente delusa quando capirà che Jacobo disprezza questa decisione, mostrando un classismo che non si aspettava da lui. I litigi saranno all'ordine del giorno.

Tensioni a La Promessa tra Martina e Jacobo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina sarà preoccupata per la complicità di Jacobo e Don Lisandro.

La vicinanza del suo fidanzato al duca non piacerà affatto alla ragazza che non apprezza alcuni lati del carattere di Don Lisandro. Martina considera l'ospite del palazzo un misogino e classista e non vorrebbe mai che Jacobo diventasse come lui. Nelle prossime puntate, Don Lisandro avrà un cambiamento inaspettato da quando Adriano gli salverà la vita. Il Duca, per sdebitarsi con il mezzadro, proporrà per lui il titolo di Conte. La decisione di Lisandro farà storcere il naso a più di qualcuno: Leocadia e Lorenzo non accetteranno la scelta del Duca, ma anche Jacobo mostrerà una certa insofferenza. Martina si accorgerà che il suo fidanzato non apprezza affatto l'idea che Adriano possa diventare Duca e questo sarà causa di diversi litigi tra loro.

Il titolo di Conte a Adriano da parte del Duca

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano sarà lusingato dal regalo che Lisandro vuole fargli, ma sarà anche molto spaventato. Il re approverà l'iniziativa del Duca e quindi il titolo di Conte spetterà ufficialmente al marito di Catalina. Adriano, però, si prenderà un po' di tempo per pensare se accettare o meno questo grande regalo che lo porterebbe a cambiare la sua vita. Le esitazioni di Adriano faranno infuriare Jacobo che non perderà occasione per sminuire il mezzadro con Don Lisandro. Quando Martina se ne accorgerà, accuserà il suo fidanzato apertamente: "Sei invidioso perché tu non hai quel titolo", dirà difendendo Adriano e il suo diritto di riflettere sulla sua vita. La spensieratezza e la complicità di un tempo sembreranno un lontano ricordo per Jacobo e Martina.