"La morte di Eugenia è un bene per tutti": con queste parole Lorenzo provocherà ancora Curro nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Curro si sentirà solo senza Eugenia, anche perché Alonso non lo sosterrà come credeva. Gli unici a stargli accanto saranno Angela e Manuel che non gli faranno mancare il loro affetto. Lorenzo si divertirà come sempre ad umiliare quello che un tempo era considerato suo figlio.

Nessun funerale per Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la morte di Eugenia trascinerà Curro nella disperazione più totale.

Il ragazzo si sentirà in colpa per non aver protetto abbastanza sua madre e troverà conforto in Angela. Nonostante l'allontanamento degli ultimi tempi, Curro potrà fare affidamento sulla figlia di Leocadia che dimostrerà di non avere mai smesso di amarlo. Il giovane valletto non avrà l'appoggio di Alonso in questa brutta vicenda, perché suo padre preferirà ancora una volta schierarsi con il più forte. Don Lisandro rifiuterà il funerale di Eugenia e Alonso non muoverà un dito per opporsi. Curro si sentirà terribilmente solo e il voltafaccia del marchese non farà altro che aumentare la sua sofferenza. I giorni a La Promessa riprenderanno il loro normale corso e Lorenzo non perderà occasione per umiliare Curro senza avere alcuna pietà dei terribili momenti che ha vissuto.

L'ennesima provocazione di Lorenzo per Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro servirà Lorenzo che inizierà a parlargli della morte di Eugenia. Il giovane accuserà il Capitano di essere stato un pessimo marito: "Non sei riuscito neanche a seppellire tua moglie", gli dirà. Lorenzo risponderà per le rime, ricordando a Curro che esistono delle gerarchie da rispettare e in quel momento Don Lisandro aveva la priorità su tutto. Il Capitano ricorderà a Curro il comportamento di Alonso e aggiungerà che sua madre aveva perso totalmente il controllo. La morte di Eugenia è un bene per tutti, concluderà Lorenzo sottolineando che la donna stava per far fuori il figlio di Catalina. Curro abbasserà la testa e subirà in silenzio, ma dentro coverà un rancore che grida vendetta.