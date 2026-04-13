Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Eugenia perderà la ragione, finendo per rapire il piccolo Andres prima del suo battesimo. La donna salirà poi su un'alta roccaforte da dove si lancerà nel vuoto, trovando la morte.

Eugenia rapisce Andres dopo aver perso la ragione

Leocadia giocherà sporco ai danni di Eugenia, che apparirà sempre più difficoltà. La madre adottiva di Curro (Xavi Lock) inizierà ad avere delle allucinazioni, arrivando a credere che tra lei ed Andres ci sia un rapporto come tra madre e figlio.

La donna apparirà ossessionata dal gemellino partorito poche settimane prima da Catalina. Quest'ultima apparirà preoccupata per la situazione, tanto da pregare Curro di tenere Eugenia lontana dai bambini. Le paure di Catalina risulteranno fondate quando Lorenzo e Leocadia porteranno Eugenia alla follia. La donna fuori controllo rapirà Adres per poi dirigersi su di un'alta roccaforte in occasione del suo battesimo.

Eugenia si getta da un'alta roccaforte trovando la morte, Curro disperato

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Eugenia prima di rapire Andres punterà una pistola a tutti gli invitati della cerimonia, ferendo Adriano all'addome. La donna, a questo punto, raggiungerà la cima della roccaforte con Adres in braccio seguita da Catalina e Curro.

Eugenia minaccerà di gettarsi nel vuoto insieme al bambino davanti a tutti gli invitati. Curro riuscirà a salvare suo nipote ma non la madre, che si getterà dall'alta roccaforte. La donna esalerà l'ultimo respiro tra le braccia del figlio adottivo, che piangerà disperato la sua morte.

Catalina e Pia hanno organizzato un piano per impedire a Emilia di lasciare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio aprile su Rete 4, Maria ha accusato Petra di aver denunciato Padre Samuel alla curia. Romulo ha rimproverato la domestica per il suo comportamento poco adatto. Il pubblico ha inoltre assistito alla resa dei conti tra Manuel e Tono. L'erede del marchesato ha accusato il suo operaio di avergli mentito e dato un numero sbagliato, facendolo chiamare un lupanare invece di una caserma della guardia civile.

Simona ha affrontato il figlio a muso duro ma lui si è rifiutato di dire la verità. La cuoca è stata malissimo, non riuscendo a trovare le parole giuste per scusarsi con Manuel per quello che ha combinato suo figlio. Infine Romulo non ha impedito a Emilia di fare i bagagli e lasciare la tenuta. Catalina e Pia hanno studiato un modo per impedire all'infermiera di lasciare la tenuta dopo aver capito che ama il capo maggiordomo.