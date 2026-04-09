Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste tra qualche settimana sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Cristobal deciderà il destino di Ricardo in seguito alla sua assunzione alla tenuta. Il nuovo capo maggiordomo declasserà l'uomo a semplice aiutante di camera di Alonso.

Ricardo vede il ritorno di Santos

Ricardo crederà di prendere il posto di Romulo, che lascerà la tenuta per rifarsi una vita insieme ad Emilia. Leocadia avrà per l'uomo altri progetti quando convincerà Alonso ad assumere Cristobal, un maggiordomo indicatole da Lisandro.

Ricardo deluso inviterà i suoi colleghi a non fare la guerra al nuovo capo maggiordomo mentre assisterà al ritorno inaspettato del figlio Santos alla tenuta. Il ragazzo dirà al padre di aver sentito la mancanza de La Promessa dopo aver viaggiato per tutta la Spagna insieme alla madre Ana. In questa circostanza, Santos scoprirà la partenza di Romulo e dell'arrivo di Cristobal, con il quale sosterrà un colloquio. Il nuovo maggiordomo inizialmente non riassumerà il ragazzo, asserendo che lo staff è ormai al completo. Dopo un confronto con Simona, Cristobal offrirà il posto a Santos che avrà conseguenze per Ricardo.

Cristobal declassa Ricardo ad aiutante di camera di Alonso

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Cristobal dirà a Ricardo di averlo declassato ad aiutante di camera di Alonso.

Il capo maggiordomo inoltre comunicherà all'uomo che potrà aiutare nella gestione degli altri valletti della tenuta. Dopo aver messo da parte Ricardo, Cristobal vorrà mettere i puntini sulle i anche con Petra e sulla gestione della cucina in mano a Simona, che anche se il cuoco principale risulterà essere Lope.

Lisandro ha accettato di diventare il padrino dei gemelli di Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile in televisione, Curro si è convinto che Jacobo avesse ucciso sua sorella Jana dopo una rivelazione della proprietaria della gioielleria Llop. Il ragazzo ha confidato i suoi sospetti a Manuel ma non l'ha trovato d'accordo.

Lisandro, invece, ha continuato a screditale Martina in seguito al suo arrivo alla tenuta.

Il duca ha inoltre accettato di diventare il padrino dei gemelli di Catalina. Quest'ultima ha acconsentito alla proposta, credendo che potesse portare ai suoi figli alcuni vantaggi nella società spagnola.

Romulo, intanto, ha passato sempre più tempo con Emilia grazie alla complicità di Ricardo e Pia. Il maggiordomo e l'infermiera hanno dimostrato di nutrire ancora dei sentimenti l'uno per l'altra. Infine Leocadia e Lorenzo hanno continuato ad avvelenare Eugenia per condurla alla pazzia.