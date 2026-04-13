Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 20 al 24 aprile svelano che Katja e Vincent finiranno per baciarsi. La donna si confiderà con Yvonne e deciderà di prendere le distanze dal suo figliastro.

Larissa manda Maxi al suo appuntamento con Henry

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 prendono il via dalla volontà di Sophia di far avvicinare Henry a Larissa per questo organizzerà una mostra di gioielli creati dalla giovane ereditiera. Ben presto, però, Larissa noterà gli sguardi tra Maxi e Henry.

Dopo un litigio con Maxi, Henry passerà la serata con Larissa, Quest'ultima proporrà al ragazzo di passare la notte insieme, ma lui alla fine non accetterà e poi scoprirà che per avere la sua eredità Larissa deve prendere marito, comprendendo così le intenzioni delle madre. Quando Sophia organizzerà un incontro romantico tra il figlio e Larissa, la giovane però si farà sostituire da Maxi. Nonostante la dichiarazione d'amore di Henry, Maxi non tornerà sui suoi passi. Poi però di due si ritroveranno in una baita e cederanno alla passione.

Grazie a Lale, Miro si renderà conto che è giunto il momento di dimenticare Lilly per sempre e aprire il suo cuore a Greta. Miro chiederà un'altra chance alla cuoca ma lei resterà ferma nelle sue posizioni.

I due si incontreranno nel bosco decidendo di essere amici.

Il veterinario innamorato di Katja

Vincent e Katja si ritroveranno insieme durante un'escursione a cavallo. Sebbene provino a star lontani, si ritroveranno insieme in ascensore e tra loro esploderà la passione e si arriverà al bacio. Mentre Katja si confiderà con Yvonne dicendole di voler prendere le distanze dal veterinario, quest'ultimo capirà di essersi innamorato.

Yannik accetterà di sostituire Michael e troverà alloggio presso i Sonnbichler. Il medico farà amicizia con Fanny, che però ricorderà con amarezza la sua infanzia quando scoprirà che Yannik tradiva la moglie.

Yvonne e Larissa organizzeranno una sfilata per mostrare insieme abiti e gioielli.

Erik criticherà a moglie per le spese affrontate per la sfilata ma lei gli rinfaccerà di non credere in lei.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Michael in partenza per il Sudafrica ha chiamato Yannik a sostituirlo. Vincent e Katja s sono avvicinati sempre di più, sebbene i tentativi di restare lontani. Fanny ha dato il suo denaro a Lale per coprire il buco economico da lei creato alla fondazione in favore di Theo per pagare la sua droga. Infine, Greta ha deciso di chiudere con Miro.