Maurizio nasconde un segreto e non si esclude che nelle prossime puntate di Un posto al sole emerga che è gravemente malato.

Il padre di Micaela e Manuela è tornato a Napoli da qualche settimana e si è messo sulle tracce delle ragazze. Ma perché è tornato dopo averle ignorate per tutta la vita? L'uomo potrebbe avere poco da vivere e per questo desidera recuperare i rapporti con le gemelle. A Serena spetterà la decisione di parlare con le sue sorelle.

Serena di fronte a una decisione difficile

Nelle prossime puntate di Un posto al sole emergerà che Maurizio nasconde un tragico segreto, di cosa si tratta?

Le trame non rivelano il motivo del ritorno del padre delle gemelle, né cosa sta nascondendo. Micaela e Manuela sono cresciute senza padre e l'unica ad aver conosciuto Maurizio, sebbene per poco tempo, è stata Serena che al momento dell'addio tra Monica e il suo compagno era molto piccola. Nelle scorse puntate, Serena ha riconosciuto il volto di Maurizio tra i presenti alle nozze di Manuela e Niko e ne ha parlato subito con Filippo. La donna ha confidato a suo marito i pochi ricordi del compagno di sua madre e lo ha descritto come una persona buona e gentile. Serena ha cercato l'uomo e ha chiesto a Silvia di avvisarla se dovesse tornare al Caffè Vulcano. Nei prossimi giorni Serena avrà finalmente un confronto con Maurizio e gli farà molte domande, ma lui si rifiuterà di risponderle.

La cosa che più starà a cuore la donna sarà proteggere le sue sorelle: il ritorno del loro padre potrebbe sconvolgere le loro vite.

Cosa nasconde Maurizio in Un posto al sole?

Presto Serena si troverà di fronte a una scelta difficile: parlare o meno con Micaela e Manuela del ritorno di Maurizio. Non si esclude che il segreto che l'uomo nasconde sia una brutta malattia. L'uomo, infatti, ha trascorso tutta la vita lontano dalle sue figlie e sapere che gli resta poco tempo da vivere potrebbe essere una motivazione plausibile per un ritorno improvviso. In questo caso, Serena dovrà farsi carico di una grande responsabilità, perché certamente non potrà negare a Maurizio di vedere Micaela e Manuela. Le gemelle, tuttavia, dovranno vivere il grande dolore di perdere il loro papà proprio dopo averlo ritrovato.