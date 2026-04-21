Oggi, 21 aprile, il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per partecipare alla prima registrazione della settimana (mercoledì 22 ci sarà la seconda) e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni delle cose più interessanti che sono successe. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno lasciato il programma insieme: dopo gli avvistamenti del weekend, i due hanno confermato il loro ritorno di fiamma anche davanti alle telecamere.

L'annuncio davanti alle telecamere

C'era grande attesa per la registrazione di Uomini e donne del 21 aprile, soprattutto a fronte delle tantissime cose che sono accadute nei giorni scorsi fuori dallo studio (ritorni di fiamma e rotture tra diversi componenti del parterre Over).

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese, dunque, svelano che Elisabetta e Sebastiano sono stati agli Elios solo per annunciare il loro fidanzamento: come avevano spoilerato le segnalazioni dei giorni scorsi, la dama e il cavaliere hanno deciso di darsi l'ennesima possibilità e questo martedì hanno lasciato il programma in coppia.

I colpi di scena del weekend

Negli ultimi giorni si è detto e scritto di tutto su Elisabetta e Sebastiano, in particolare sul riavvicinamento che c'è stato tra loro a meno di due settimane di distanza dal fidanzamento di lui con Simona (che è avvenuto in una puntata che deve ancora andare in onda).

Stando a quello che è emerso, il cavaliere di Uomini e donne avrebbe chiuso la storia con la dama siciliana perché si sarebbe riscoperto ancora interessato alla ex.

Tra sabato e lunedì scorso, infatti, i due protagonisti del trono Over sono stati fotografati insieme prima all'Isola d'Elba e poi a Piombino, ovvero nei luoghi dove sarebbe avvenuto il loro ennesimo ritorno di fiamma.

L'intesa tra Mario e Magda lontano da Uomini e donne

Elisabetta e Sebastiano non sono gli unici protagonisti di Uomini e donne di cui si è parlato in questi giorni.

Grazie ad alcuni video che sono stati postati sui social si è saputo che Mario e Magda avrebbero ripreso a frequentarsi, infatti, l'altra sera erano insieme in discoteca e qualcuno li ha ripresi mentre si baciavano.

Tra il cavaliere e la dama, dunque, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma lontano dai riflettori di Canale 5.