Sta per calare il sipario sulla 25^ edizione di Amici: domenica 17 maggio, infatti, andrà in onda la puntata in cui sarà eletto il vincitore. Il sabato successivo, ovvero il giorno 23, Canale 5 proporrà uno speciale di Verissimo interamente dedicato agli allievi ancora in gara e ai professori che li hanno rappresentati al pomeridiano e al serale.

I finalisti di Amici ospiti di Silvia Toffanin

La finale di Amici 25 andrà in onda il 17 maggio, quindi mancano pochissimi giorni alla fine di un'edizione che sembra non aver conquistato il pubblico fino in fondo.

I fan sceglieranno il vincitore tra i sei allievi che sono approdati all'ultima puntata, e sul web sono in molti a pensare che ad avere la meglio potrebbe essere uno ballerino (in particolare uno tra Alessio ed Emiliano).

Una settimana dopo aver alzato la coppa, il primo classificato di questa stagione del talent tornerà in tv: sabato 23 maggio, infatti, è previsto uno speciale di Verissimo interamente dedicato ai finalisti del serale di quest'anno e ai loro insegnanti.

Sabato 23 maggio in onda uno speciale #Verissimo dedicato interamente ad #Amici25. In studio presente il vincitore, i finalisti e i professori.



Fonte: @chimagazine — AMICI NEWS (@amicii_news) May 12, 2026

Le prime anticipazioni

Da metà marzo ad oggi Silvia Toffanin ha ospitato tutti gli eliminati del serale, ma le interviste più attese dal pubblico sono sicuramente quelle che andranno in onda il 23 maggio.

La conduttrice di Verissimo, infatti, tra circa dieci giorni si ritroverà faccia a faccia con il vincitore, i finalisti e i professori di quest'edizione di Amici, tutti protagonisti di uno speciale in cui verranno raccontate le emozioni e le difficoltà della stagione che ha debuttato lo scorso settembre.

I favoriti della vigilia

La finale di Amici sarà in diretta (unico appuntamento non registrato della stagione), quindi si possono fare solo previsioni su come potrebbero andare le sfide che il pubblico giudicherà attraverso il televoto.

Stando al sentiment generale, a vincere quest'edizione del talent potrebbe essere uno tra Emiliano e Alessio, entrambi amatissimi dalla gente e con alle spalle fandom molto numerosi.

L'outsider dell'ultima puntata del serale potrebbe essere Lorenzo perché fino ad ora ha superato tanti ballottaggi e tra i cantanti sembra essere il più apprezzato dai telespettatori.