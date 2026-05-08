Intrighi familiari, rivalità professionali e segreti sempre più difficili da nascondere: la puntata di Beautiful in onda il 9 maggio 2026 promette nuovi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra le famiglie Spencer e Forrester. Al centro dell’episodio ci sarà soprattutto Bill Spencer, travolto dalle conseguenze della sua relazione con Poppy proprio nel momento meno opportuno. Parallelamente, alla Forrester Creations continuerà il durissimo scontro tra Hope e Steffy, ormai sempre più personale oltre che lavorativo.

Will interrompe Bill e Poppy: lo scontro familiare si fa inevitabile

La situazione esploderà quando Will Spencer farà ritorno a casa trovandosi davanti una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Bill e Poppy in un momento di intimità. Un episodio che getterà il ragazzo nello sconforto e nella rabbia, aggravando ulteriormente il rapporto già fragile con il padre.

Bill, convinto di poter finalmente costruire una nuova serenità sentimentale, si troverà invece costretto a fare i conti con il disagio del figlio, sempre meno disposto ad accettare la presenza di Poppy nella propria vita. La tensione sarà palpabile e rischierà di compromettere ogni tentativo di creare una nuova armonia familiare.

A complicare ulteriormente il quadro arriveranno anche Katie e Luna.

La Logan continuerà infatti a nutrire forti sospetti su Poppy, convinta che la donna stia nascondendo ancora qualcosa sul proprio passato. Le sue accuse diventeranno sempre più pesanti e aggressive, provocando la reazione furiosa di Luna, pronta a difendere la madre a ogni costo.

Anche RJ finirà coinvolto nella spirale di tensioni, trovandosi nel mezzo di una situazione sempre più ingestibile. Le incomprensioni tra i personaggi sembrano ormai vicine a un punto di non ritorno, mentre il mistero che ruota attorno a Poppy continua ad alimentare dubbi e sospetti.

Steffy contro Hope: alla Forrester è ormai guerra totale

Sul fronte professionale, invece, il clima alla Forrester Creations sarà altrettanto rovente.

Dopo essere rimasta bloccata a Los Angeles e aver perso la partenza per Montecarlo insieme a Ridge e Brooke, Steffy non riuscirà a nascondere la propria frustrazione.

Hope, dal canto suo, si mostrerà soddisfatta della situazione e non perderà occasione per provocare la rivale. Un atteggiamento che spingerà Steffy a reagire duramente, rimettendo sotto osservazione i risultati della linea “Hope For The Future”.

Analizzando i numeri delle vendite, Steffy sosterrà che la collezione stia attraversando una crisi evidente e che il pubblico abbia ormai perso interesse. Una valutazione condivisa anche da Carter, sempre più preoccupato per l’andamento del brand.

La rivalità tra Hope e Steffy, quindi, non resterà confinata ai dissapori personali ma tornerà a riflettersi direttamente sulle dinamiche aziendali della maison. E mentre Ridge e Brooke saranno a Montecarlo per motivi di lavoro — e forse anche romantici — a Los Angeles il conflitto rischierà di esplodere definitivamente.