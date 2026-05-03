Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Kaya aiuterà Yildiz ad ottenere il divorzio da Halit in tempi brevissimi. La donna ricaverà dei notevoli vantaggi per lei e suo figlio con la separazione dal marito.

Yildiz chiede il divorzio da Halit

Yildiz scoprirà che Halit ha intrapreso una storia d'amore con Leyla, tanto da sorprenderli in flagrante in una casa acquistata per i loro incontri clandestini. La donna chiederà ad Aysel di prepararle i bagagli, decisa a trasferirsi a casa di Emir insieme al piccolo Halitcan.

Intanto, Halit negherà di avere una tresca con Leyla, arrivando persino a dire delle bugie ai figli, che si schiereranno dalla parte di Yildiz, la quale deciderà di chiedere il divorzio. L'uomo rifiuterà inizialmente di firmare i documenti per la separazione anche se poi sarà costretto ad accettare le imposizioni della moglie quando arriverà ad aggredire fisicamente Leyla in azienda.

Kaya assicura ad Yildiz un tenore di vita degno di nota col divorzio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz riuscirà a divorziare in poco tempo dal marito grazie all'intervento di Kaya, diventato suo legale. L'avvocato assicurerà alla sua cliente un tenore di vita degno di nota. Difatti, la sorella di Zeynep otterrà un cospicuo assegno mensile per lei e suo figlio e una villa per poter vivere tranquilli.

Yildiz ormai diventata sigle catturerà l'attenzione di Nadir, il quale si avvicinerà pericolosamente a lei. L'uomo offrirà alla donna un lavoro nella sua rete televisiva. L'imprenditore inoltre chiederà la mano di Yildiz, regalandole un anello di fidanzamento. La proposta di nozze non sarà accettata dalla donna, temendo ripercussioni da parte dell'ex marito Halit.

Yildiz ha chiesto ad Halit di rimanere più in casa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Yildiz ha chiesto ad Halit di rimanere più in casa con lei dopo aver scoperto che doveva lasciare Istanbul per nuovi impegni di lavoro. La donna è apparsa all'oscuro che suo marito abbia una relazione extraconiugale con Leyla, che complice di Sahika ha finto di avere una storia con Faruk per depistare i sospetti.

Ender ha chiesto a Caner di pedinare le mosse di Faruk mentre Zerrin ha organizzato una cena per presentare il figlio di alcuni amici a Lila. Quest'ultima non ha sopportato che la madre cercasse di controllare la sua vita amorosa.

Yildiz, intanto, ha organizzato la sua festa di compleanno, temendo che Halit se ne fosse dimenticato. Allo stesso tempo, Sahika ha provato a far crescere l'astio tra il signor Argun e la sorella di Zeynep.