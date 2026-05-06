Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Yildiz Yilmaz inizierà a provare dei sentimenti per Kerim, il vice-capo dell'holding di proprietà del suo ex marito di Halit. L'uomo si avvicinerà alla donna, aiutandola nella presentazione del progetto sulla sua pappa a base di mela.

Sahika assume Kerim all'holding

Sahika assumerà Kerim come nuovo capo dell'holding. Il nuovo arrivato pretenderà di portare con sé il fidato collaboratore Mert, ignaro del suo doppio gioco. Kerim inizierà a girare intorno ad Yildiz, fingendo di non sapere che sia l'ex moglie di Halit.

L'uomo si comporterà astutamente quando la donna fingerà di non conoscerlo davanti al signor Argun. Kerim deciderà di cambiare strategia quando Halit ritornerà in possesso della sua azienda una volta recuperato i soldi in Africa. Il signor Argun prenderà il comando dell'holding poiché Sahika non avrà più la maggioranza delle azioni. Kerim temerà di perdere il posto di lavoro in quanto assunto dalla darklady e per questo si dimostrerà servizievole nei confronti di Halit.

Yildiz inizia a provare dei sentimenti per Kerim

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Mert temerà che il suo complice possa tradirlo a causa del suo atteggiamento troppo accomodante nei confronti di Halit. La mossa di Kerim tuttavia sembrerà avere esito positivo quando il signor Argun gli chiederà di essere il suo vice-ceo in azienda.

L'imprenditore chiederà al collega di aiutare Yildiz in difficoltà nella presentazione della sua pappa a base di mela. Kerim deciderà di mettersi al servizio della sorella di Zeynep, facendo la conoscenza di Emir e Caner. Questi ultimi noteranno che Yildiz è nervosa di fronte al corteggiamento serrato dell'uomo. Kerim guadagnerà la fiducia di Halit, salvando Zehra da uno strano rapimento mentre Yildiz inizierà a provare dei sentimenti per lui.

Leyla ha voluto rovinare la festa di compleanno di Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Nadir ha cercato di accorciare le distanze con Yildiz, ma lei ha continuato a rifiutarlo. Halit, invece, è stato colpito da una grave crisi finanziaria, obbligandolo a mettere a rischio la stabilità della famiglia.

Leyla, intanto, è apparsa sempre più gelosa di Yildiz. La donna ha studiato un piano per rovinare la festa di compleanno della rivale. Allo stesso tempo, Caner ha scoperto dove vive la segretaria e che il proprietario dell'immobile è Halit.

Infine Ender e Kaya hanno proposto al figlio Yigit di trasferirsi in Svizzera dove studiare presso un'università.