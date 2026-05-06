Il giorno seguente la 14^ puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha cercato di capire perché Raul Dumitras cova una sorta di astio nei confronti di Lucia Ilardo. Il ragazzo ha ribadito di non riuscire a comprendere alcuni atteggiamenti della gieffina: "Alcuni suoi modi di fare mi ricordano episodi del passato che mi hanno fatto male e nei quali non voglio più ricadere".

Alessandra Mussolini a Raul: 'Non capisco perché tra te e Lucia c'è questa animosità'

Durante la puntata di martedì 5 maggio, Lucia e Raul hanno discusso nuovamente e si sono nominati a vicenda.

Il giorno dopo la diretta, Alessandra Mussolini ha cercato di indagare sull'astio che cova Raul nei confronti di Lucia: "Se mi posso permettere non capisco perché tra te e lei c'è questa animosità. Alla fine vi siete nominati a vicenda ma vi eravate chiariti". Dal canto suo il concorrente romano ha ribadito di non tollerare alcuni atteggiamenti ambigui della ragazza: "Non mi piace il suo modo di comportarsi. Questa suo modo di stuzzicare sempre, quando sa benissimo che io e Renato siamo amici". E ancora: "A me dopo un po' il suo comportamento stufa. L'altro giorno parlavamo di una cosa importante, ma lei ha iniziato a dirmi che sono un bambino". Alessandra ha quindi spiegato a Raul che Lucia tiene molto al suo giudizio, ma Dumitras ha rincarato la dose: "Allora non è coerente".

Infine Raul Dumitras si è esposto sul suo passato: "Lei è una persona super piacevolissima, io e lei potremmo essere molto amici ma il suo modo di fare mi riattiva della paure in cui non voglio più ricadere".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti del web hanno espresso un loro parere sulle affermazioni di Raul.

Un utente ha detto: "No Raul, Lucia ha ragione quando dici che sei presuntuoso perché ti rivolgi a lei trattandola sempre con aria di superiorità". Un altro utente ha affermato: "Lucia è intervenuta nella lite tra Francesca e Marco per dire una cosa buona e giusta ma è stata ingiustamente zittita". Un ulteriore utente ha sostenuto: "Carissimo Raul, ma Lucia che argomenti dovrebbe prendere con te se rispondi sempre a monosillabi?".

Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del ragazzo: "Ha ragione lui. Lei da quando è entrata al reality show non fa altro che stuzzicare Raul e Renato". Infine c'è anche chi ha criticato la concorrente: "Forse ha scambiato il GFVip per U&D".