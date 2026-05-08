Secondo le anticipazioni di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la rovina di Sahika avrà inizio ben prima del funerale di Nadir, l'evento in cui la donna scioccherà i presenti dichiarandosi sua moglie. Sahika perderà tutto: verrà licenziata da Ender e respinta perfino da Kaya. Si ritroverà improvvisamente sola, un'umiliazione che la porterà a covare un desiderio di vendetta.

Il trionfo di Ender su Sahika

In seguito al tracollo economico di Halit, la banca assumerà il controllo della società e, come prima mossa, i nuovi dirigenti decideranno di escludere Sahika dall'azienda.

Per Ender sarà una soddisfazione enorme: cogliendo al volo l'occasione, non perderà tempo e comunicherà il licenziamento alla rivale con una punta di ironia.

La sorella di Kaya proverà a mantenere il controllo davanti agli altri, ma la situazione la colpirà profondamente.

Spoiler Forbidden Fruit: il tradimento di Nadir

Certa di trovare un alleato in Nadir, Sahika tenterà un riavvicinamento sperando di riprendere il proprio posto al suo fianco. Tuttavia, l'uomo le negherà ogni fiducia, infliggendole un colpo molto duro.

Kaya chiude i ponti con la sorella

A darle il colpo di grazia sarà però Kaya. Stanco delle manipolazioni che hanno distrutto gli equilibri familiari, persino suo fratello deciderà di allontanarla definitivamente dal lavoro e di prendere le distanze da lei.

Per Sahika sarà la delusione più grande, sentendosi tradita dall'unico familiare che l'aveva sempre protetta in passato.

Nonostante il dolore per l'abbandono del fratello, Sahika identificherà proprio nell'indifferenza di Nadir la causa della sua rovina. Lo colpevolizzerà per non aver mosso un dito nonostante il loro patto, lasciando che Ender la distruggesse. Sarà lui, dunque, il bersaglio di un nuovo e spietato piano, una vendetta che culminerà in modo teatrale proprio nel giorno del suo funerale.

Le puntate di Forbidden Fruit occupano la programmazione quotidiana del daytime pomeridiano di Canale 5, con un appuntamento speciale previsto il giovedì in prima serata. Gli episodi già trasmessi sono disponibili in streaming gratuito sul portale Mediaset Infinity.