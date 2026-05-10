Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Halit vorrà riconquistare il cuore di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) dopo aver capito di essersi comportato male con lei. L'imprenditore sarà all'oscuro che la sua ex moglie ha iniziato a nutrire dei sentimenti per Kerim.

Halit vuole riconquistare il cuore di Yildiz

Halit comprerà una nuova villa dove andrà a viverci insieme ai figli dopo essere tornato in possesso di tutta la sua ricchezza e dell'Argun Holding a discapito di Sahika. L'uomo sentirà la mancanza di Halitcan e comprenderà di essersi comportamento male, tradendo Yildiz con Leyla.

Halit, a questo punto, cercherà di riconquistare il cuore dell'ex moglie. Durante un incontro, l'uomo chiederà la mano di Yildiz, che rifiuterà. Nonostante questo, l'imprenditore continuerà il suo corteggiamento serrato. Nel frattempo, la sorella di Zeynep farà la conoscenza di Kerim, il nuovo ceo dell'Argun Holding che dimostrerà di nascondere un segreto. L'uomo insieme a Mert cercheranno di far fallire l'azienda. Nonostante ciò, Kerim nutrirà un debole per Yildiz, iniziando a corteggiarla come Halit.

Yildiz dice ad Ender di amare Kerim

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz si prenderà un'infatuazione per Kerim, ammettendo di esserne innamorata ad Ender. L'affermazione sarà udita sia dall'imprenditore che da Halit.

Quest'ultimo fraintenderà tutto quanto, credendo che la sua ex moglie abbia intenzione di dire sì alla sua proposta di nozze. Allo stesso tempo, Kerim crederà che Yildiz stia facendo riferimento a lui. Asuman si schiererà dalla parte di Halit, recandosi a trovare di continuo la figlia per convincerla a dargli una seconda chance.

Yildiz ha chiesto aiuto a Kaya per divorziare da Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Yildiz ha fatto una brutta scoperta su Halit. La donna ha sorpreso il suo marito in atteggiamenti compromettenti con Leyla all'interno di un'abitazione. La sorella di Zeynep ha lasciato la villa Argun mentre Zehra, Lila e Erim hanno affrontato loro padre scoperto quanto fatto.

Halit ha giurato di non aver tradito la moglie ma non è stato creduto. Allo stesso tempo, Yildiz ha telefonato a Kaya per chiedergli aiuto per ottenere il divorzio dal signor Argun.

Zehra e Lila, intanto, hanno avuto una pesante discussione con Halit, accusandolo duramente per il dolore provocato ad Yildiz. Erim, invece, ha chiesto aiuto alla madre per cercare una riappacificazione con suo padre in seguito alla lite avvenuta alla villa.