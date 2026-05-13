Quella che si è svolta oggi, 13 maggio, è stata l'ultima registrazione di Uomini e donne della stagione. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese di questo mercoledì, dunque, svelano che Marco ha pianto chiedendo a Cinzia Paolini un'altra possibilità, ma lei non ha accettato e ha lasciato lo studio dopo aver chiuso anche con Mario Lenti.

Cinzia show a Uomini e donne

La registrazione di Uomini e donne del 13 maggio ha fatto calare il sipario sull'edizione 2025/2026: anche se il dating-show andrà in onda fino alla fine del mese, le riprese di questa stagione si sono concluse.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, dunque, sono quelle di puntate che il pubblico potrà vedere tra un paio di settimane su Canale 5.

Oggi in studio si è parlato di Cinzia e del secondo "no" consecutivo che ha detto a Marco, che si è anche messo a piangere mentre chiedeva un'altra chance.

La dama ha provato ad indagare sui sentimenti di Mario nei suoi confronti, ma di fronte ad un forte tentennamento dell'imprenditore ha scelto di interrompere la conoscenza anche con lui ed è uscita dallo studio molto delusa.

I protagonisti della stagione

Tra ieri e oggi negli studi di Uomini e donne si sono un po' tirate le somme dell'edizione che è cominciata a metà settembre e che ha avuto tantissimi protagonisti, soprattutto tra gli Over.

Tra i personaggi che sono stati al centro delle dinamiche per gran parte della stagione c'è sicuramente Cinzia, che per mesi ha monopolizzato le puntate con i racconti delle sue frequentazioni con diversi cavalieri del parterre.

Gemma è stata al centro dell'attenzione solo nel periodo in cui frequentato Mario, dopodiché è finita ai margini del programma ed è stata oscurata da altre dame, come Marina e Sabrina.

Registrazioni in pausa fino ad agosto

Chi guarda Uomini e donne da anni saprà che la sua pausa estiva dura circa tre mesi, ovvero dalla metà di maggio alla fine di agosto.

Durante le vacanze sul web impazzeranno teorie e suggestioni sul cast della nuova edizione del dating-show, in particolare sui tronisti e sui componenti del parterre Over che potrebbero essere riconfermati dopo lo stop.