Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, al Grande Fratello Vip è stata sfiorata la rissa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Nel dettaglio, l'ex europarlamentare ha ribadito la sua opinione sulla lite tra Marco Berry e Francesca Manzini, ma la showgirl piemontese ha avuto una crisi di nervi e ha iniziato ad inveire contro la coinquilina pronunciando una serie di insulti e offese.

Volano insulti tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Tutto è partito da una confidenza che Francesca ha fatto ad Alessandra sulla lite con Marco, ma tale confidenza è diventata di dominio pubblico all'interno della casa del GFVip e quindi tutti i concorrenti hanno espresso una loro opinione.

La conversazione tra le due donne si è subito accesa con Alessandra che ha replicato ad Antonella: "Io farò schifo, ma tu sei peggio di me". Nonostante Renato Biancardi e Lucia Ilardo abbiano cercato di stemperare la situazione, la Elia ha affermato: "Tu sei un infame. Una di quelle che usano ogni argomento pur di affossare il prossimo". Mussolini ha poi ribadito che non intende restare in silenzio davanti agli insulti della prima finalista del reality show, ma Antonella ha rincarato la dose: "Infame, trovi ogni modo per distruggere chi vuoi distruggere". Mentre Antonella Elia stava finendo di asciugare le stoviglie, Alessandra ha chiesto di moderare i termini: "Tu le persone non le capisci, se vai dicendo che Francesca ha fatto un melodramma anziché difendere una persona che si è spaventata davanti all'atteggiamento di Marco".

"Stai zitta. Schifezza di donna che tu sia qui è utile al programma, ma vergognoso nei confronti del rispetto delle donne che guardano da casa. Fai show, fino a ieri hai detto che Francesca faceva il melodramma ora dici a me? Non mi rompere, non ti sopporto più. Str..., non ti sopporto, brutta schifosa", lo sfogo di Antonella Elia in preda ad una crisi di nervi.

Ma Anto Elia prima cosa dovrebbe moderare i termini anziché difendere un Marco Berry #gfvip pic.twitter.com/AToq85z0Nx — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) May 2, 2026

GFVip: cosa pensano gli utenti del web

Il botta e risposta tra Mussolini ed Elia non è passato inosservato agli utenti di X, che hanno espresso una loro opinione in merito.

Un utente ha detto: " Anto Elia prima cosa dovrebbe moderare i termini anziché difendere un Marco Berry".

A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Questa non è una sceneggiata assurda di Antonella. Neanche nei peggiori film lo fanno e ha il coraggio di pensare al comportamento di Francesca?". Un utente ha affermato: "Stasera Antonella ha perso il GFVip". Un altro utente ha sostenuto che la showgirl sia stata provocata: "Antonella sbaglia, ma Alessandra non fa altro che stuzzicarla". Un altro utente ha commentato: "I modi della Elia sono fuori da ogni grazia". Un altro utente ha perfino menzionato Paola Caruso: "Poi ditemi che non aveva ragione che una come Antonella Elia nella vita di tutti i giorni viene allontanata a causa di questi scatti di rabbia".