Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa in onda a maggio su La1 e tra un anno su Rete 4, Pia apparirà molto turbata sul posto di lavoro in seguito alla scoperta della verità sulla morte di Jana. Curro e Angela, invece, decideranno di partire per Madrid per incontrare il Re.

Cristobal critica Pia per il suo atteggiamento sul posto di lavoro

Curro riceverà un telegramma da parte della Corona per trattare la restituzione del suo titolo nobiliare a Madrid. La notizia non rassicurerà Lorenzo e Leocadia, che appariranno sospettosi dell'invito, tanto da dare per scontato che la Casa Reale non accetti la richiesta del giovane.

Pia, invece, sarà sempre più turbata dopo aver scoperto la verità sulla morte di Jana, Il suo turbamento comincerà a manifestarsi sul posto di lavoro da essere notato da Cristobal che criticherà il suo atteggiamento, aumentando la tensione tra di loro. Nonostante questo, la signora Adarre sembrerà aver preso una decisione ovvero rivelare a Curro che Leocadia ha ucciso Jana. La donna proverà ad avvicinarsi all'ex baronetto ma non troverà né il momento né la forza per dirgli la difficile verità.

Curro e Angela partono per Madrid

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia cercherà di convincere Curro ed Angela ad annullare il matrimonio ma loro rimarranno irremovibili e non intenzionati ad abbandonare i loro piani.

La coppia deciderà di recarsi a Madrid per affrontare ciò che li attende alla Corte. Prima di partire, Alonso darà a Curro una lettera segreta per il Re, da usare come ultima risorsa nel caso in cui la situazione si complicasse.

Il giorno fissato per la partenza, Leocadia andrà su tutte le furie alla scoperta che Angela intende accompagnare Curro a Madrid. Alonso, invece, appoggerà la scelta della coppia di partire. Sarà in questa circostanza che Pia cercherà di fermare l'ex baronetto per raccontargli la verità su Jana ma l'auto con a bordo lui e Angela sarà già partita.

Il barone di Valladares ha fatto il suo arrivo a La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda in Italia, Angela ha pensato di ritornare in Svizzera stanca dei maltrattamenti di Lorenzo.

Curro ha convinto la ragazza a rimanere accanto a lui, sperando in un futuro insieme. Angela ha accettato di restare facendo un passo molto importante. Catalina, intanto, è andata nel panico come pure Martina. Le due hanno dovuto affrontare l'ira del barone di Valladares, che si è opposto ad aumentare il salario ai braccianti. Il nobile si è presentato di persona alla tenuta per ribadire la sua posizione. Alonso è apparso preoccupato per la situazione, proponendosi per risolvere il tutto.