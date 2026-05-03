Le trame delle puntate spagnole de La Promessa trasmesse nei prossimi mesi su Rete 4 svelano che Manuel rimarrà colpito dal fascino di Julieta, iniziando a provare una certa attrazione per lei. Il marchesino andrà incontro ad una brutta sorpresa quando scoprirà che la donna è la moglie di suo cugino Ciro.

Manuel e Martina ritrovano il loro cugino Ciro

Tutto inizierà quando Manuel e Martina daranno il benvenuto a Ciro, figlio della loro deceduta zia Genoveva. Il nuovo arrivato farà il suo ingresso a La Promessa per trascorrere del tempo insieme allo zio Alonso, che gli offrirà la possibilità di restare alla tenuta per riprendersi dalla perdita della madre.

Il ragazzo accetterà la proposta, tanto da trasferirsi negli alloggi. Ciro dimostrerà di non avere una simpatia per Manuel. Tra i due cugini ci sarà un'atmosfera molto tesa che metterà in luce vecchie tensioni.

Manuel, intanto, chiuderà i rapporti con Leocadia, costringendola a cedere le azioni della tenuta a Ciro. Quest'ultimo sarà felice di accogliere tale news. Il marchesino e Alonso scopriranno molto presto che il loro parente nasconde qualcosa.

Manuel rimane colpito dal fascino di Julieta

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Ciro avrà intenzione di vendicarsi dei Lujan poiché più fortunati di lui. L'uomo diventerà una presenza scomoda per Manuel. Il pubblico scoprirà che Ciro si è appena sposato con una ragazza al momento assente poiché accanto a sua madre gravemente malata.

La moglie in questione si rivelerà Julieta, la cui bellezza colpirà il cuore di Manuel. La Promessa diventerà teatro di un triangolo amoroso. Manuel e Julieta non potranno confidare di essersi già visti ma dovranno fingere che tra di loro non ci sia alcun tipo di attrazione. Ciro, invece, sarà molto furbo, desideroso di vendetta nei confronti dei Lujan.

Lisandro ha regalato a Catalina e Adriano un titolo nobiliare

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Lisandro ha regalato a Catalina (Carmen Asecas) e Adriano un titolo nobiliare per ringraziarli di avergli salvato la vita. Manuel, invece, ha accettato di realizzare alcuni motori aerei grazie ad un cospicuo contratto.

Samuel ha fatto una rivelazione a Maria, lasciandola senza parola. La cameriera ha scoperto che il sacerdote si era autodenunciato al vescovado per poter vivere insieme a lei. Romulo, intanto, è apparso disposto a rifarsi una vita accanto ad Emilia dopo essersi licenziato dalla tenuta. Pia ha scoperto che l'anziano maggiordomo ha deciso di andarsene con l'infermiera. Infine Candela, Simona e Teresa hanno capito che Samuel sta cercando di riabilitare Petra ai loro occhi.