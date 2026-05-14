Alessio Pili Stella e Debora Bragetti si sono fidanzati un paio di settimane fa, ma l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato è stata trasmessa in tv solo lo scorso 13 maggio. Al termine della messa in onda della romantica scelta, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il cavaliere e la dama sarebbero felicissimi e che presto dovrebbero partire per il primo viaggio di coppia.

Il rapporto lontano da Uomini e donne

Mercoledì scorso è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Alessio si è dichiarato a Debora: dopo mesi di frequentazione, infatti, il protagonista del trono Over ha chiesto alla dama di andare via insieme e lei ha accettato.

Da questo romantico momento sono passate alcune settimane e tra i fan c'è chi è curioso di sapere come procede la relazione lontano dalle telecamere di Canale 5.

"Per chi me lo chiede, sì stanno ancora insieme. Ho sentito lei e mi ha detto che sono insieme a Torino e presto partiranno per un viaggio", ha svelato Lorenzo Pugnaloni tramite i suoi profili social.

Le lacrime di Rosanna

In queste ore sul web si è parlato molto sia della dichiarazione d'amore di Alessio a Debora che della reazione che ha avuto Rosanna al fidanzamento del suo ex con un'altra.

A colpire gli spettatori di Uomini e donne sono state le lacrime che la dama ha versato quando Gianni Sperti l'ha abbracciata, ma anche le parole che ha pronunciato nel backstage subito dopo.

"Piango perché so che lui è preso, ma lei no. Non vorrei che soffrisse", ha detto la protagonista del trono Over dietro le quinte.

Il messaggio d'affetto di Giuseppe

La scelta di Alessio e Debora ha emozionato tutti sia in studio che a casa, e tra chi si è esposto per augurare il meglio alla nuova coppia c'è anche un ex cavaliere di Uomini e donne.

"Hai saputo ascoltare il ritmo del tuo cuore e hai incastrato la tua anima alla sua. Che ogni vostro giorno insieme sia fatto di sorrisi e complicità. Auguri per tutto l'amore che verrà", ha scritto Giuseppe su Instagram.

A colpire i fan è il fatto che l'imprenditore siciliano è sia un carissimo amico di Alessio che l'ex compagno di Rosanna, la dama che nei mesi scorsi ha frequentato Pili Stella davanti e dietro le telecamere.