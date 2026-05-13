Cos'è successo dopo la scelta di Ciro Solimeno? Stando ad una segnalazione che è arrivata all'esperta di gossip Daria Restaino, fuori dagli studi di Uomini e donne ci sarebbe stata una lite con tanto di urla tra Martina Calabrò e le amiche di Elisa Leonardi, uno scontro così duro che avrebbe spinto la sicurezza ad intervenire per placare gli animi.

La segnalazione dopo la scelta

Il 12 maggio si è registrata la puntata di Uomini e donne in cui Ciro ha fatto la sua scelta, e le anticipazioni del web svelano che la sua preferenza finale è ricaduta su Elisa.

Se in studio è filato tutto liscio anche dopo il "no" del tronista a Martina, è all'esterno che sarebbe scoppiato il caos.

Una segnalazione che è stata inviata a Daria Restaino su Instagram, infatti, sostiene che fuori dagli Elios ci sarebbe stata una lite molto accesa tra la corteggiatrice che è stata rifiutata e le amiche della prescelta, in particolare un botta e risposta fatto di urla e parole poco carine.

Scintille dopo le riprese di Uomini e donne

"Sono uscita e ho visto Martina in macchina che urlava contro le amiche di Elisa, alcuni hanno avvisato la sicurezza", si legge nel messaggio che sta circolando sul web nelle ultime ore e che racconta cosa sarebbe accaduto subito dopo la registrazione di Uomini e donne del 12 maggio.

Sempre Daria Restaino ha ricevuto e poi condiviso su Instagram la versione di una persona molto vicina alla corteggiatrice rifiutata che avrebbe assistito a tutta la scena.

"A cominciare è stata l'amica di Elisa, che quando è salita in macchina ha detto qualcosa e Martina le ha chiesto di parlare in faccia e non solo nelle dirette sui social", ha svelato una presunta amica della pretendente alla quale Ciro ha detto di "no".

Sinceramente io non credo a ciò. Ovviamente la amica doveva difenderla e poi GIADA NON HA MAI PARLATO DI LORO IN DIRETTA. #uominiedonne#solinardi pic.twitter.com/CNzyNjx7uU — Fede (@Gioiax32) May 12, 2026

L'opinione dei fan sui social

Sul web c'è chi si è schierato dalla parte di Elisa e chi da quella di Martina, ma le dirette interessate non sono ancora intervenute per spiegare cosa sarebbe successo fuori dagli studi di Uomini e donne.

"Io non credo a tutto ciò", "L'amica di Martina deve difenderla, è ovvio", "Nessuno ha mai parlato di Martina o delle sue amiche in diretta", "Ma le persone vicine a Elisa non dovrebbero essere contente per la scelta? A cos'è servito questo litigio?", "Follia", si legge su X in queste ore.