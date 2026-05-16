Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 maggio svelano che Rosa dovrà impegnarsi a non fare più assenze alla scuola serale o rischierà di perdere l'anno scolastico ed essere bocciata.

Rossella in forte crisi

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 25 a venerdì 29 maggio prendono il via dalla crisi che vivrà Rossella. Dopo essersi scontrata in maniera molto dura con Alberto Palladini, la giovane dottoressa dovrà decidere se parlare o meno con Gianluca, rischiando che il rapporto con il suo amico subisca una brusca battuta di arresto.

Rossella, quindi, dovrà riflettere sul da farsi e tali riflessioni si ripercuoteranno inevitabilmente sulla sua storia personale.

Dal canto suo, Aberto spinto dai sentimenti che prova per Anna, prenderà alcune decisioni che metteranno in rischio perfino i già precari equilibri di Palazzo Palladini. L'avvocato dimostrerà di essere pronto a tutto pur di difendere ciò che per lui conta davvero, senza svelare per il momento a nessuno il significato dei suoi gesti.

Manuela delusa da Maurizio

Manuela, dopo aver ricevuto una brutta notizia da parte di Maurizio, dovrà fare i conti con un'amara delusione. La Cirillo dovrà mettere in discussione l'idea che si era fatta del suo futuro, ma dimostrerà in un frangente molto difficile di avere una grossa forza interiore.

Anche Rosa vivrà un momento molto difficile. Presa tra lavoro, figlio e vita privata, la Picariello riceverà una brutta notizia: se farà altre assenze alla scuola serale rischierà di essere bocciata mandando all'aria il suo percorso scolastico fatto di tanti sacrifici. La voglia di non non arrendersi, la spingerà a non arrendersi.

Spazio alla leggerezza con Guido e Mariella che si ritroveranno coinvolti da Bice in una cena a quattro con Massaro. La serata sarà palcoscenico per equivoci e momenti esilaranti.

Alberto innamorato di Anna

Alberto metterà a rischio vita privata e lavorativa per Anna? Chiaramente, l'avvocato si è innamorato della giovane e l'interesse di Gianluca per la stessa ragazza non lo ha fermato dall'iniziare una storia con lei. Ma presto la relazione segreta verrà inevitabilmente a galla e allora per Alberto non ci sarà scampo e dovrà affrontare la furia del figlio e i segreti dell'enigmatica Anna.