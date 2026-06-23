Contrariamente alle altre produzioni turche trasmesse nel daytime pomeridiano di Canale 5, Atto d'infedeltà è un prodotto concepito per lo streaming. In Turchia, era un contenuto di Disney+ e ora Mediaset lo distribuisce in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Gli episodi sono stati già caricati in due tranche distinte tra il 10 e il 17 giugno 2026. L'altra particolarità della produzione è lo stile. Per contenuti e forma, la serie si allontana subito dai canoni della classica dizi romantica turca.

L'estetica è quella di un thriller psicologico sentimentale, dai toni più cupi e contemporanei.

Pur continuando a essere una soap, Atto d'infedeltà prova ad andare più in profondità, concentrandosi nei tormenti di coppia, nelle dinamiche dell'ossessione e attardandosi su argomenti sensibili come la manipolazione digitale. In tutto, sono otto episodi da circa 50-55 minuti ciascuno.

La trama di Atto d'infedeltà, la nuovissima soap turca di Mediaset

İlkin è la caporedattrice di una rivista di moda. Il suo compagno Tolga è un celebre attore di serie televisive. Dopo quattro anni di passione, la loro coppia è entrata in crisi. Lei sente che Tolga è sempre più lontano e pensa che stia cercando altro.

Sconvolta dall'insicurezza, la donna crea un profilo social falso sotto il nome di Berlin e inizia a scambiare messaggi con Tolga

E così accade l'inevitabile: Tolga s'innamora della misteriosa interlocutrice virtuale e vuole incontrarla.

A, quel punto, İlkin coinvolge Sinem, una giovane e ingenua stagista della sua redazione, spingendola a impersonare fisicamente Berlin.

Senza saperlo İlkin ha dato a Tolga la possibilità di tradirla realmente. Viene a galla un pericoloso triangolo. Finiché la caporedattrice non si lascia sedurre da Kenan, il quarto incomodo.

La star della soap è l'attrice Demet Özdemir già protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno accanto a Can Yaman e interprete di My Home My Destiny. Buğra Gülsoy è Tolga. A interpretare Simen è Hafsanur Sancaktutan. Metin Akdülger è il volto dietro Kenan.

Il finale di Atto d'infedeltà

Nell'ultimo episodio della serie, intitolato Tra me e il mondo, Tolga scopre la verità, realizzando che Berlin non esiste, e che Sinem è solo una pedina usata dalla compagna per materializzare quell'inganno.

Il confronto finale tra Tolga e İlkin è tesissimo. E alla fine Tolga decide di lasciare definitivamente İlkin.

Al tempo stesso, mette in chiaro di non voler continuare a frequentare Sinem, la cui presenza gli ricorderebbe per sempre la menzogna di cui è stato vittima. L'attore decide di allontanarsi da entrambe per ritrovare sé stesso e la propria stabilità.