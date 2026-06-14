Negli episodi americani di Beautiful in programma tra qualche mese su Canale 5, Steffy Forrester vivrà momenti di grande paura a causa di Luna che la minaccerà con un'arma. Liam Spencer interverrà nella situazione con drammatiche conseguenze per lui e la figlia di Poppy.

Luna minaccia Sheila e Steffy con un'arma

Luna deciderà di regolare i conti con Steffy, rea di aver svelato a tutti che è l'assassina di Tom e Hollis. La giovane raggiungerà la casa sulla scogliera dove punterà un'arma da fuoco contro la moglie di Finn. Sheila interverrà nella lite, dicendo a Luna che sta facendo una pazzia.

La donna pregherà la figlia di Poppy di deporre l'arma e di assumersi le proprie responsabilità come aveva fatto lei in passato sia con Steffy che con Finn. Luna continuerà a fare di testa sua, continuando a puntare un'arma contro la giovane Forrester che non apparirà per nulla spaventata. La figlia di Poppy apparirà sempre più decisa a eliminare la donna se non intervenisse Sheila.

Liam spara a Luna che rimane ferita

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila rimarrà a terrà ferita dopo aver preso un colpo di pistola da Luna. Nel frattempo, Liam farà il suo arrivo sulla scena dove prenderà subito le difese di Steffy dalla darklady. Da lì a poco nascerà un violento parapiglia che avrà drammatiche conseguenze.

Lo Spencer si prenderà uno sparo al ventre per salvare l'ex moglie dalla furia di Luna, che a sua volta resterà ferita da uno sparo.

Finn, nel frattempo, raggiungerà la casa sulla scogliera, trovandosi di fronte ad una scena terribile. Il dottore chiamerà immediatamente i soccorsi dopo aver trovato Liam, Finn e Sheila feriti da uno sparo. I tre verranno portati immediatamente all'ospedale più vicino dove verranno sottoposti ad una delicata operazione chirurgica.

Finn ha fatto delle domande a Luna

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a metà giugno in televisione, Finn ha deciso di affrontare Luna sicuro che custodisca la chiave del mistero per scoprire dov'è nascosta sua moglie.

Il medico ha iniziato a interrogare sua cugina, chiedendole in che modo stia gestendo il delicato momento della detenzione di Poppy. Finn ha iniziato a fare domande sempre più particolari sulla moglie svanita nel nulla, ricordandole che erano collaboratrici. Luna è apparsa sempre più agitata e nervosa, suggerendo a suo cugino di lasciarla stare. La donna ha chiesto di lasciare lo studio con il pretesto di alcuni impegni urgenti da ultimare. Ridge e Taylor sono entrati nel panico a causa del silenzio della figlia. La dottoressa è certa che sua figlia non avrebbe mai abbandonato i suoi nipoti sena dare notizie di sé.