Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Cihan Albora si farà arrestare per scoprire la verità in merito alla morte di Boran. Sadakat, invece, se la prenderà con Alya Smith, arrivando perfino a cacciarla dalla tenuta.

Cihan e Alya scoprono che Boran non è morto per un incidente

Tutto inizierà quando Cihan arriverà ad una conclusione sconvolgente dopo aver udito una conversazione tra Fikriye e Halis. L'uomo apprenderà che Boran non è morto a causa di un incidente ma vittima di un omicidio rimasto nascosto per anni.

La scoperta sconvolgerà così tanto il protagonista da voler individuare i veri responsabili del crimine. Anche Alya apparirà molto colpita da quanto emerso, tanto da accusare dei sensi di colpa. La donna avrà paura di non riuscire a proteggere suo figlio Deniz dalle minacce che continuano a incombere sulla famiglia.

Sadakat caccia la Smith dalla villa

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Sadakat crederà che Alya abbia avuto un ruolo nella morte di Boran dopo aver scoperto nuovi dettagli grazie a Fikriye. La donna deciderà di affrontare la Smith, ordinandole di lasciare immediatamente la villa degli Albora. Ma Cihan apparirà certo dell'innocenza della moglie e per questo prenderà una decisione inaspettata pur di scoprire la verità sulla morte di Boran.

L'uomo, determinato a ottenere una confessione da Halis, entrerà volontariamente in carcere con un unico scopo ovvero quello di non uscirne finché tutta la verità sul decesso del fratello non sarà emersa.

Nel frattempo, Nare vivrà un momento particolarmente delicato. Le condizioni di Oskan influenzeranno profondamente il suo stato d'animo, finendo per complicare il rapporto fragile con Sahin.

Sahin si è rifiutato di fuggire con Nare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Ecmel è stato ferito prima che potesse colpire Kaya e Kadir. Alya è apparsa stupita quando ha scoperto che il suo defunto marito aveva chiesto a Cihan di sposarla. La donna si è recata sulla tomba di Boran, maledicendolo per averla costretta a stare col cognato.

La protagonista inoltre ha ricevuto una chiamata dal consolato canadese che l'ha informato che il passaporto di Deniz è pronto.

Sahin, invece, è tornato indietro dopo l'agguato al padre avvenuto per mano di un uomo comprato dal cugino. Il giovane ha rinunciato a fuggire con Nare, preferendo recarsi da Ecmel in ospedale.

Infine Mine ha confidato a Cihan di aver mostrato il video di Boran ad Alya. L'uomo è apparso molto arrabbiato con la sua amante per quello che ha fatto.