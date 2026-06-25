Nel corso degli episodi turchi di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Mert organizzerà una trappola ai danni di Kerim per guadagnarsi la fiducia di Halit. L'uomo farà in modo che il suo ex socio venga arrestato mentre deruba l'azienda.

Halit lascia Sahika e Yildiz all'altare

Halit metterà in atto un imbroglio ai danni di Yildiz. L’uomo farà credere alla donna di voler contrarre matrimonio con lei nonostante sia a conoscenza che ama Kerim. Intanto l'imprenditore lavorerà all'ombra per togliere ad Yildiz la custodia del piccolo Halitcan.

Allo stesso tempo, Halit metterà in azione un nuovo piano ai danni di Sahika. L'uomo farà credere alla darklady di volerla sposare al posto di Yildiz in cambio di alcune immagini che ritraggono quest'ultima con Kerim. L'imprenditore chiederà alla donna di presentarsi il giorno delle nozze vestita da sposa. Davanti all'altare, Halit sconvolgerà Yildiz e Sahika quando annuncerà di essersi già sposato con Ender.

Mert fa arrestare Kerim

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Halit informerà Kerim che è licenziato. L'uomo punirà il suo dipendente che aveva avuto una tresca con Yildiz. Kerim non prenderà bene la novità e cercherà l'aiuto di Sahika per tornare in azienda. Ma la darklady non avrà più molto potere nell'holding, tanto da costringere l'uomo a sentire Mert.

Quest'ultimo accetterà di aiutarlo anche se in realtà si tratterà di una menzogna. L'uomo informerà Kerim di aver deciso di rubare la cassaforte di Halit prima di lasciare Istanbul. Mert, a questo punto, passerà la combinazione all'ex socio, convincendolo ad introdursi di notte nell'azienda. Kerim verrà così sorpreso dalla polizia e da Halit derubare la cassaforte. Il pubblico scoprirà che Mert aveva informato l'imprenditore per ottenere la sua fiducia. Alla fine, Kerim verrà arrestato ed uscirà definitivamente di scena.

Sahika ha organizzato una festa per risollevare il morale di Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda a fine giugno sui teleschermi italiani, Sahika ha organizzato una festa per risollevare il morale di Kaya, di cattivo umore in seguito al divorzio da Ender.

Quest'ultima venuta a conoscenza dell'evento ha giurato di vendicarsi. La donna inoltre è apparsa arrabbiata anche con Yildiz che si è incontrata di nascosto con Kaya. Yigit, intanto, apparirà molto provato per i problemi sorti tra i suoi genitori. Il giovane ha informato Lila di voler rimandare le loro nozze. La ragazza ha comprato due biglietti per Parigi intenzionata a sposarsi col giovane lontana dalle tensioni della famiglia.