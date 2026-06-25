Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden fruit andate in onda dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz sarà in grande difficoltà economica a causa di una multa salatissima. Ender, invece, inizierà a dubitare della buonafede di Kerim.

Yildiz costretta a pagare una pesante multa

Yildiz scoprirà di essere stata bloccata sui social da Ender. La donna si recherà dall'amica dove daranno vita ad un confronto movimentato. In questa circostanza, Ender accuserà Yildiz di voler sposare Halit solo per interesse economico in quanto innamorata di Kerim.

L'arrivo dell'imprenditore e di suo figlio interromperà il dialogo tra le due donne.

Yildiz, intanto, scoprirà di dover pagare una pesante multa, tanto che Kaya si offrirà di aiutarla. Zehra, invece, si rivolgerà a Mert per aiutarla a gestire i fondi di investimento.

Successivamente Yigit scoprirà che Lila è partita per l'America e per questo accuserà i genitori di essere stati l'artefici della fine della sua storia. Sahika e Kaya si confronteranno sullo stato di salute del ragazzo, devastato per la rottura con la fidanzata. La donna convincerà suo nipote a guardarsi avanti con scarsi risultati. Caner ed Emir faranno compagnia ad Yigit dopo averlo trovato ubriaco in un locale. Il giorno seguente, il giovane annuncerà ai genitori di voler andare in America per un ultimo chiarimento con Lila.

Ender fa delle indagini sul rapporto tra Kerim e Ihsan

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Sahika manipolerà un audio per alimentare le tensioni tra Yildiz ed Ender. La donna inoltre organizzerà una cena per Kaya per risollevargli l'umore.

Ender, invece, inizierà a fare delle indagini sul rapporto tra Kerim e Ihsan. La donna proverà a smascherare l'imprenditore, coinvolgendolo in un incontro con Ihsan ma lui non cadrà nel tranello. Infine Yildiz avrà alcuni problemi economici poiché alcuni quadri di Halit verranno pignorati.

Zehra ha aperto un asilo abusivo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda a fine giugno su Canale 5, Ender e Kaya hanno deciso di mettere un punto al loro matrimonio dopo aver sospettato di essersi traditi a vicenda.

I due sono all'oscuro che è stato tutto un piano organizzato da Sahika per dividerli. La darklady ha organizzato una cena per risollevare il morale del fratello, triste per la rottura con Ender. Zehra, invece, ha aperto un asilo nido con l'aiuto di Aysel e Asuman. In questa circostanza, le tre donne hanno perso un bambino, tanto da suscitare la furia della madre che ha chiamato la polizia. Halit e Yildiz hanno rimproverato le tre per aver messo su una struttura abusiva nella loro dimora.