Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), Ender, Sahika e Yildiz scopriranno chi si cela dietro i messaggi anonimi ricevuti nelle settimane successive alla morte di Halit. Convinte che qualcuno stia cercando di ricattarle, le tre donne organizzeranno una trappola per smascherare il responsabile. A finire nel mirino sarà Sitki, l'ex autista di Halit, che alla fine crollerà e chiederà perdono.

Anticipazioni Forbidden Fruit: i messaggi anonimi dopo la morte di Halit

Dopo la morte di Halit, Ender, Şahika e Yildiz inizieranno a ricevere messaggi anonimi che alluderanno alla loro responsabilità nella fine dell'uomo.

Le tre capiranno subito di essere finite nel mirino di un misterioso stalker.

Determinata a scoprire l'identità del mittente, Ender farà verificare il numero di telefono, ma scoprirà che appartiene a una scheda usa e getta, acquistata proprio per non essere rintracciata.

L'autista Sıtkı ha scoperto il segreto?

Le tre donne interrogheranno Aysel, la domestica presente in casa il giorno della morte di Halit. In un primo momento la donna dirà di non aver raccontato nulla a nessuno, poi ricorderà che Sitki, l'ex autista di Halit, le aveva rivolto alcune domande molto insistenti su quella giornata.

Aysel racconterà inoltre che Sitki sta attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche dopo aver lasciato il lavoro e aver accumulato numerosi debiti.

Per Sahika sarà sufficiente questo per arrivare a una conclusione: "La mancanza di soldi spinge le persone a fare qualsiasi cosa".

Ender incastra Sitki con una trappola telefonica

Per verificare i loro sospetti, Ender chiederà ad Aysel di telefonare a Sitki e fissare un incontro, lasciando il cellulare acceso affinché lei, Sahika e Yildiz possano ascoltare tutta la conversazione.

Quando Aysel gli domanderà se sia stato lui a inviare i messaggi anonimi, Sitki reagirà nel panico chiedendo chi le abbia parlato della vicenda. Quella risposta convincerà definitivamente le tre donne che sia proprio lui il responsabile.

Sitki crolla e confessa il ricatto, la reazione di Yildiz

Subito dopo, Ender, Sahika e Yildiz usciranno allo scoperto e affronteranno Sitki.

Lo accuseranno di aver cercato di ricattarle sfruttando la morte di Halit e gli faranno credere di essere pronte a denunciarlo.

Messo alle strette, l'ex autista confesserà di aver agito perché sommerso dai debiti e supplicherà: "Vi prego, perdonatemi. Ero in una situazione disperata". Ender e Sahika gli faranno capire che il suo comportamento costituisce un reato e che sono pronte a denunciarlo, mentre Yildiz, impietosita dalla sua situazione economica, proporrà perfino di aiutarlo a saldare i debiti. Un'idea che verrà immediatamente bocciata dalle altre due, ancora furiose per il tentativo di estorsione.