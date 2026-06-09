Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Carter si avvicinerà ad Hope Logan per aiutarla a mantenere la sua linea nella Forrester Creations. Una vicinanza che porterà i due a capire di provare dei sentimenti l'uno per l'altra.

Carter contro la cancellazione della linea di Hope

Carter in qualità di direttore operativo della Forrester Creations mostrerà interesse per Hope e per il futuro della sua linea. L'uomo si opporrà alla cancellazione della Hope for the future quando Steffy deciderà che il periodo d'attesa offerto da Ridge è terminato.

La moglie di Finn concederà una chance alla linea della rivale a patto che mantenga le distanze da suo marito. Hope si troverà in difficoltà e per questo Carter le offrirà il supporto necessario. Steffy inizierà a guardare con sospetto il cambiamento di comportamento dell'avvocato nei confronti della figlia di Brooke anche se al momento escluderà un flirt tra di loro.

Carter e Hope iniziano una storia d'amore

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vedranno arrivare il pericolo troppo tardi. Hope e Carter saranno sempre più interessati a mettere le mani sulla Forrester Creations, tanto da agire di conseguenza. Allo stesso tempo, l'avvocato e la figlia di Brooke inizieranno una storia d'amore.

La loro vicinanza non sarà ben vista da molti personaggi della soap opera come Liam, il quale dimostrerà di nutrire ancora dei sentimenti per la sua ex moglie.

Steffy ha scoperto che Luna ha posto fine alla vita di Tom e Hollis

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful che il pubblico ha avuto modo di vedere ad inizio giugno su Canale 5, Steffy ha vissuto momenti di grande paura per colpa di Luna. La donna è stata avvelenata dalla ragazza e rinchiusa in una gabbia di ferro riposta all'interno di un edificio in procinto di essere demolito. In questa circostanza, la figlia di Ridge e Taylor ha appreso che Luna ha posto fine alla vita di Tom e Hollis per impedire che la verità sulle sue origini venisse a galla.

Nel frattempo, Finn, Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor sono apparsi molto preoccupati per la strana assenza di Steffy. La donna non si è presentata ad un appuntamento di lavoro e non ha risposto ad alcune chiamate.

Hope, invece, è stata aspramente criticata da Ridge per aver baciato Finn nel corso della festa per celebrare il successo della collezione di Brooke (Katherine Kelly Lang). La donna è apparsa pentita come pure Finn, che ha accusato dei sensi di colpa nei confronti della moglie. Hope ha deciso di concentrarsi sul lavoro per non pensare ad altro.