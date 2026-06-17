Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, ci sarà l’uscita di scena definitiva di Halit Argun (Talat Bulut), che esalerà l’ultimo respiro dopo una caduta fatale dalle scale, nel bel mezzo di uno scontro con le sue ex Yildiz Argun (Eda Ece), Ender Çelebi (Şevval Sam) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Halit vuole nominare Mert suo successore, Yildiz vede il figlio di nascosto

Ben presto, Halit spiazzerà tutti, soprattutto Yildiz, annunciando di aver sposato l’ex moglie Ender. Yildiz si vendicherà, stringendo un’alleanza con Sahika e Yigit, che darà i suoi frutti.

Halit infatti divorzierà da Ender, con il sospetto che si sia comportata male con suo figlio Halitcan, nato dal passato matrimonio con Yildiz.

Dopo tre mesi, si assisterà a un salto temporale, e Halit otterrà la custodia esclusiva del piccolo Halitcan. La figlia Zehra invece sarà sposata con Mert, il quale sarà ormai il braccio destro di Argun, dopo aver fatto arrestare l’amico Kerim. Ben presto, Halit penserà di andare in pensione, così manifesterà l’intenzione di nominare Mert suo successore, rendendolo felicissimo. Sia Ender e Sahika, ancora azioniste della Argun Holding, vorranno impedire ad Halit di affidare il comando dell’azienda a Mert. A quel punto, le due donne busseranno alla porta di Halit per fargli cambiare idea, proprio quando Yildiz si recherà alla villa per far visita al figlio Halitcan di nascosto con la complicità di Aysel.

Sahika, Ender e Yildiz mentono alla polizia, Lila ed Erim tornano a Istanbul per il funerale del padre

Tuttavia, Halit rientrerà a casa in anticipo, e finirà per sorprendere l’ex moglie Yildiz insieme al loro bambino. In preda alla furia, l’imprenditore strattonerà Yildiz, che verrà prontamente difesa da Sahika e Ender.

Durante la colluttazione, Halit cadrà dalle scale e perderà la vita, dopo aver sbattuto la testa su uno spigolo. Sahika, Ender e Yildiz faranno credere alla polizia che Argun sia morto a causa di un incidente. Al funerale ci saranno anche Lila ed Erim, che torneranno a Istanbul per dare l’ultimo saluto al padre.

Riepilogo: Ender e Kaya sono entrati in crisi

Di recente, Kaya e Yigit hanno capito di non potersi più fidare di Ender, per avergli fatto credere di aver ceduto le sue quote della Argun Holding ai figli.

Ender ha provato a chiedere scusa, ma senza ottenere alcun risultato. Mentre Kaya ha preso le distanze dalla moglie, il figlio Yigit ha rimandato le sue nozze con Lila, per via della crisi dei genitori.