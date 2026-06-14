Nel corso delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5, Mert organizzerà una trappola ai danni di Kerim, reo di aver preferito Yildiz che al loro piano per distruggere l'azienda Argun. L'uomo farà in modo che il suo ex alleato venga arrestato con l'accusa di aver rubato dei soldi dalla cassaforte di Halit Argun.

Halit licenzia Kerim dalla sua azienda

Tutto inizierà quando Halit sorprenderà tutti quando nel giorno del suo matrimonio, decidendo di non sposare né Yildiz né Sahika. L'uomo rivelerà agli invitati di aver già sposato Ender, che entrerà alla cerimonia insieme ad Erim.

In questa circostanza, l'imprenditore informerà Kerim, presente tra gli invitati, che è stato licenziato dalla sua azienda. Halit deciderà di allontanare l'uomo dalla sua attività in quanto certo che avesse una storia d'amore con Yildiz. Kerim non sembrerà disposto ad abbandonare il suo posto di lavoro, tanto da chiedere aiuto a Sahika. L'uomo farà un buco nell'acqua poiché Halit sarà entrato in possesso del 60% dell'azienda grazie allo sposalizio con Ender. Sahika sarà quindi incapace d'aiutare Kerim.

Mert fa arrestare Kerim

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kerim chiederà aiuto a Mert, che però sceglierà di tradirlo. Quest'ultimo finirà per tramare alle spalle del suo ex alleato mentre cercherà di guadagnarsi la fiducia di Halit (Talat Bulut) attraverso Zehra.

Durante un successivo dialogo, Mert informerà Kerim di voler introdursi nell'ufficio di Halit per rubare il contenuto della cassaforte in quanto desideroso di lasciare Istanbul. Molto presto, l'ex fidanzato di Yildiz (Eda Ece) verrà scoperto nell'ufficio da Halit e da due agenti della polizia. Kerim verrà arrestato con l'accusa di furto. L'uomo proverà a difendersi ma sarà tutto inutile. Alla fine, Kerim deciderà di fare un'ultima chiamata ad Yildiz che però non riuscirà ad effettuare poiché un poliziotto gli strapperà il telefono di mano. Mert, invece, si avvicinerà sempre più a Zehra su richiesta di Sahika, la sua amante.

Yildiz ha accettato di diventare la moglie di Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà giugno su Canale 5, Sahika ha continuato a fingere di avere una storia d'amore con Kerim.

Ender ha creduto alla messinscena della cognata ed ha avvertito Yildiz. Quest'ultima ha accettato di diventare nuovamente la signora Argun. Kerim, a questo punto, ha dato le dimissioni dall'azienda per amore di Yildiz anche se poi ha cambiato idea. Sahika ha chiesto a Mert di mantenere il silenzio dopo che è stata smascherata mentre Yildiz nervosa si è scaricata nelle con le pulizie.