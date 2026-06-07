Super Karaoke torna su Canale 5 l'8 e 10 giugno 2026, in prima serata, condotto da Michelle Hunziker. La gara di canto si terrà in piazza Trento e Trieste a Ferrara, dove il pubblico decreterà il vincitore. Il format vede voci sfidarsi sui brani più noti della musica italiana, dai classici alle hit contemporanee.

La prima puntata ospiterà Noemi, Al Bano, Raf e Spagna. Per il secondo appuntamento, saranno presenti Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Hunziker ha confermato che si esibirà in duetti con alcuni di loro.

Il ritorno e il ruolo del pubblico

Super Karaoke ha segnato l'intrattenimento italiano dagli anni Novanta. Oggi, Canale 5 sceglie Ferrara come palcoscenico 2026, rilanciando l'interazione tra artisti e pubblico. La città riconferma piazza Trento e Trieste come luogo di spettacolo dal vivo. Michelle Hunziker ha sottolineato l'importanza del contatto con gli spettatori e ha rivelato la "benedizione" di Rosario Fiorello, icona del karaoke, un gesto che le ha dato "un vero sollievo". Il programma enfatizza l'aspetto aggregante della musica e si conferma un prodotto che unisce spettacolo, musica e coinvolgimento popolare, in sintonia con l'intrattenimento televisivo contemporaneo.

Michelle Hunziker: musica e quotidianità

Michelle Hunziker ha definito la musica "terapeutica": “Amo tutta la musica. La musica per me è terapeutica… ho una colonna sonora per ogni periodo bello o brutto… ascolto gli evergreen degli anni ’80, ’90 e 2000 perché mi fanno sognare”. Dopo una stagione intensa, si prepara alle vacanze estive, tra mare e montagna, con le sue amate ferrate. Per la vita familiare (tre figlie e un nipotino), Hunziker confida che "bisogna diventare molto ‘svizzeri’" per conciliare impegni. Le sue routine includono il Kyokushinkai, arte marziale, e un allenamento variegato. Ha anche espresso interesse per la TV generalista e le serie streaming.