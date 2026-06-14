Nei prossimi episodi della soap turca L’erede trasmessa su Canale 5, durante la convalescenza del figlio Akif (Onur Bige) rimasto ferito in una sparatoria, la padrona di casa Sultan (Veda Yurtsever) umilierà Yildiz (Biran Damla Yılmaz) cacciandola via dalla villa.

Melek si allea con Dalyan, Serhat respinge Yildiz

Per iniziare, Akif organizzerà un agguato per far ricadere la colpa sui Kordağlı. In particolare, Akif metterà in salvo Serhat per conquistarsi la sua fiducia, contando sulla complicità di Yusuf. La colpa ricadrà sui Kordağlı, i quali rimarranno in carcere per assenza di prove, nonostante si dichiareranno innocenti.

Intanto, Melek rimetterà piede alla villa per stare accanto al marito, dopo aver stretto un’alleanza con Dalyan, il cugino di Yildiz. L’obiettivo di Melek e di Dalyan, sarà quello di allontanare Serhat da Yildiz. A quel punto, quest’ultima tenterà di sedurre Serhat con indosso un abito provocante, ma verrà respinta.

Sultan è convinta della colpevolezza dei familiari di Yildiz

Dalle anticipazioni turche, si evince che Sultan farà preparare i bagagli a Yildiz dalla servitù per mandarla via dalla villa, con la convinzione che la famiglia della giovane abbia attentato alla vita di suo figlio. Tutti i Yelduran quindi, finiranno per scagliarsi contro Yildiz. A proposito di quest’ultima, Nurgul la sentirà parlare al telefono quando si augurerà che Akif non riesca a sopravvivere.

Per concludere, Serhat penserà al fatto che la sua seconda moglie Yildiz gli ha chiesto di non abbandonarla.

Riepilogo: Sultan ha minacciato di uccidere i genitori di Melek

Dopo la morte di Bekir sono cambiati gli equilibri degli Yelduran, e nulla è stato più come prima. Serhat e il fratello Akif sono entrati in lotta, per la presa della posizione di capo di famiglia. Ben presto, Serhat ha accusato il fratello di essere coinvolto con la scomparsa del padre. Inoltre, Serhat ha rapito la prima moglie Melek, per costringerla a rimanere al suo fianco alla villa. Poco dopo, Melek ha fatto i conti con Sultan, che le ha ordinato di difendere suo figlio dalle accuse di rapimento, minacciando di fare del male ai suoi genitori.