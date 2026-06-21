Nel corso delle prossime puntate spagnole de La Promessa che saranno in onda prossimamente sui teleschermi italiani, Manuel deciderà d'intervenire alla scoperta che Pia e Ricardo hanno subito una nuova umiliazione da Cristobal. Il cugino di Martina informerà l'uomo che la coppia è intoccabile visto che godono della sua massima stima.

Pia e Ricardo diventano sguatteri a causa di Cristobal

Cristobal darà ordine a Pia e Ricardo di scegliere chi tra i due dovrà abbandonare la tenuta alla scoperta della loro storia extraconiugale. Manuel apparirà contrariato tanto da voler mettere bocca sulla questione, sfruttando la sua autorità di erede del marchesato.

Il giovane proibirà al maggiordomo capo di liberarsi della coppia anche se non saranno indenni da una punizione esemplare. Cristobal comunicherà a Pia e Ricardo che potranno restare a La Promessa ma li ridimensionerà al ruolo di sguatteri con uno stipendio inferiore a quello percepito finora.

Manuel prende le difese di Pia e Ricardo

Pia accetterà l'ennesima umiliazione pur di dare da mangiare al figlio Diego come Ricardo, che sceglierà di rimanere al suo fianco nonostante gli affronti di Santos. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che il valletto inizierà a prendere in giro suo padre con l'appoggio di Cristobal. Pia e Ricardo saranno messi di fronte a una nuova delicata situazione che spingerà Manuel ad intervenire.

Il giovane dirà a Ballesteros che la coppia è intoccabile a causa della stima nutrita nei loro confronti. L'uomo sarà costretto a riaffidare a Pia il ruolo di domestica mentre a Ricardo quello di valletto. Cristobal giurerà vendetta dopo essere stato messo alle strette da Manuel.

Leocadia ha chiesto a Lorenzo di riconciliare Martina e Catalina

Ne frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a metà giugno su Rete 4, Martina e Catalina hanno litigato così forte da scatenare la reazione di Leocadia. Quest'ultima ha chiesto a Lorenzo di fare qualcosa per riportare la pace tra le due cugine. Pia, invece, ha deciso di essere finalmente sincera con Ricardo, confessandogli il suo segreto.

La donna ha svelato all'uomo che in passato ha posto fine alla vita del barone che era solito abusarla. L'ex maggiordomo è rimasto senza parole di fronte all'ammissione di Pia.

Maria e Petra, intanto, sono apparse sempre più preoccupate per la strana assenza di Padre Samuel, che aveva deciso di raggiungere il vescovado per fare chiarezza sulla sua posizione. Infine Catalina è intervenuta dopo aver scoperto che Cristobal ha allontanato Lope dalle cucine dove lavorava al fianco di Simona e Candela da ormai diverso tempo.