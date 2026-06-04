Nelle nuove puntate della soap turca Forbidden Fruit, Kerim İncesu (Gökhan Alkan) cercherà di impedire a Yildiz Yilmaz (Eda Ece) di sposare di nuovo l’ex marito Halit Argun (Talat Bulut), proponendole di fuggire insieme.

Ender finge di riconciliarsi con Yildiz

A causa dell’ennesimo piano di Sahika per separarli, Ender e Kaya metteranno fine al loro matrimonio divorziando. Nel contempo, Yildiz passerà parecchio tempo in compagnia di Sahika, finendo per deludere la sua amica Ender. Ben presto, infatti, quest’ultima dirà a Yildiz di aver deciso di sposare Halit soltanto per convenienza, poiché prima di accettare la proposta di nozze le ha confidato di amare Kerim.

Halit ascolterà la discussione in maniera casuale, e deciderà di vendicarsi di Yildiz, sottraendole la custodia del piccolo Halitcan. A quel punto, appena saprà grazie al figlio Erim, che il suo ex marito Halit è a conoscenza del tradimento della futura moglie, Ender fingerà di riconciliarsi con Yildiz, chiedendole scusa per aver dubitato di lei.

Intanto, Sahika farà sapere ad Halit di avere delle foto compromettenti di Yildiz e Kerim, ma per poterle avere tra le mani lo costringerà a sposarla. Ender invece, farà sapere a Yildiz che Halit potrebbe aver scoperto che lei lo tradisce con Kerim.

Caner scatta delle foto a Yildiz e Kerim

Dopo essere stata messa in guardia, Yildiz incontrerà Kerim in un piccolo parco, ma non saprà di essere spiata da Caner, su ordine di Ender.

A quel punto, la giovane chiederà ad Kerim di allontanarsi da lei per il bene del suo bambino, temendo ripercussioni da parte di Halit.

Tuttavia, Kerim dimostrerà di non essere disposto a rinunciare a Yildiz, dato che le chiederà di lasciare la Turchia con lui e il piccolo Halitcan. Yildiz rifiuterà la proposta di Kerim, e lo saluterà dandogli un abbraccio, sempre sotto lo sguardo di Caner, che coglierà l’occasione per immortalare il momento con il suo cellulare. Nel frattempo, Halit accetterà di sposare Sahika, per poter accusare Yildiz di infedeltà, con l’obiettivo di separarla da loro figlio.

Riepilogo: Yildiz ha capito di provare dei sentimenti per Kerim

Di recente, Yildiz ha confessato a Ender di essersi resa conto di provare dei sentimenti per Kerim. Dopo aver frainteso la situazione, Halit ha continuato a sperare di riuscire a riconquistare l’ex moglie Yildiz. Per iniziare, l’imprenditore ha invitato la giovane a tornare a vivere con lui.