Nella seconda puntata della nuova serie francese Montmartre ambientata nel cuore della Belle Époque, e che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 11 giugno 2026 in prima serata, Celeste avvierà delle ricerche, per scoprire la verità che cerca da anni, sull’uccisione del suo defunto padre.

Rose accetta di posare come modella

Celeste si vedrà costretta a ideare uno spettacolo sorprendente al più presto possibile, per evitare la chiusura del celebre cabaret parigino rimasto travolto da uno scandalo.

Nel contempo, Augustine impedirà ad Arsene di partire per l’America, chiedendogli aiuto per rintracciare Octave.

Spazio anche a Rose, che accetterà di posare come modella per Charles, un artista sconosciuto, nonostante l’avvertimento di sua sorella Celeste.

Ben presto, Celeste si recherà a Saint-Loup insieme a Leon, per riaprire l’indagine sull’omicidio del padre.

Arsene e Youri vicini

In seguito, Octave e Arsene organizzeranno un incontro di boxe clandestino nel cabaret per guadagnare denaro. A seguito della vittoria di Octave, nascerà una complicità tra Arsene e Youri.

Rose invece, scoprirà che il pittore Charles in realtà è un ricco conte.

Riepilogo: Celeste ha ritrovato il fratello e la sorella

Nel primo episodio, la protagonista Celeste, una ballerina di un cabaret di Montmartre, ha fatto di tutto per ritrovare suo fratello e sua sorella, da cui è stata separata dopo la morte del padre.

Per poter ricostruire la propria famiglia, Celeste si è servita dell’aiuto dell’ispettore Leon. Dopo aver ottenuto successo, grazie alle sue esibizioni al prestigioso cabaret Elephant Rose, Celeste ha scoperto i nomi e l’indirizzo dei fratelli perduti. Nel contempo Rose, si è ammalata gravemente, dopo essere stata tradita dall’uomo di cui si fidava. A fare il possibile per salvarla ci ha pensato proprio sua sorella Celeste, la quale ha deciso di curarla a casa sua. Sempre a proposito della ballerina, ha bussato alla porta del fratello Arsene, il quale l’ha accusata di essere alla ricerca di denaro. Intanto, quest’ultimo si è rifiutato di sposare Henriette, dopodiché ha messo alle strette la madre sulle sue origini, appena ha letto la missiva scritta da Celeste. Infine, Arsene ha scoperto di non essere l’erede di una potente famiglia industriale nel settore automobilistico, come invece credeva.