Nel corso delle puntate turche di Racconto di una notte in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Canfeza deciderà di aprire un'attività insieme a Sare e Gulizard. Le tre donne finiranno per attirare le attenzioni di tre presunti investitori che avranno in mente altre pericolose intenzioni.

Canfeza vuole aprire un'attività con Sare e Gulizard

Canfeza inizierà a mostrare segni d'insofferenza nei confronti delle nozze con Mahir, troppo preso dalla guerra contro Kursat. Il poliziotto inizierà a trascurare sempre di più sua moglie anche quando rimarrà ferita ad un braccio.

Canfeza penserà che è arrivato il momento di pensare a sé stessa e per questo inizierà a cercare un'occupazione lavorativa per essere indipendente. Mahir disapproverà la richiesta della consorte che invece farà di testa sua. Canfeza avrà intenzione di avviare un'attività con Sare e Gulizard. Le tre donne cadranno presto in una trappola quando faranno la conoscenza di alcuni uomini che si spacceranno per investitori.

Canfeza insieme alle sue amiche in cella per aver picchiato alcuni presunti investitori

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che i tre uomini chiederanno a Sare, Gulizard e Canfeza di trasformarsi in escort di lusso per i loro momenti di piacere lontani dalle loro mogli.

La protagonista insieme alle amiche rifiuteranno tale ingaggio e per questo i presunti investitori cercheranno di trattenerle contro la loro volontà. I tre uomini verranno malmenati e percossi con bottiglie di vetro, tanto da costringerli a formare una denuncia contro Sare, Gulizard e Canfeza. Mahir si prenderà una rivincita nei confronti della moglie, lasciando lei e le sue amiche in cella al comando della polizia. Il protagonista poco dopo riuscirà a rintracciare i tre presunti investitori, costringendoli a ritirare la denuncia per consentire il rilascio di Canfeza, Sare e Gulizard.

Sare e Salih hanno passato la notte in auto

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a metà giugno su Canale 5, Sare e Salih sono stati costretti a trascorrere la notte in auto a causa di una gomma bucata.

Mahir e Canfeza, invece, sono rimasti in una tenda in un bosco. Sureya in crisi ha supplicato il suo defunto marito Mehmet di non abbandonarla. Kursat, intanto, è apparso preoccupato per il benessere della figlia, tanto da esprimere le sue preoccupazioni con Gulizard. L'uomo ha poi detto ad Havos che Efsane è l'amante di Ferman. Infine la polizia ha trovato i documenti di Ceylan all'interno di un bidone della polizia. La donna ha lasciato l'abitazione di Selim ed ha raggiunto la villa del nonno.