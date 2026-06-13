Nella giornata di sabato 13 giugno, sui canali ufficiali di Temptation Island è stato pubblicato il video di presentazione della sesta coppia formata da Andrea e Iris. La protagonista ha detto di essersi rivolta al docu-reality perché ha scoperto sul cellulare del partner delle chat osé scambiate con altre ragazze, quindi è sicura di essere stata tradita.

Andrea e Iris sono la sesta coppia

Andrea e Iris sono la sesta coppia ufficiale di Temptation Island: sono fidanzati da 3 anni e vivono a Taranto.

Nel video di presentazione lei ha esordito: "Scrivo perché in autunno ho scoperto delle chat con diverse ragazze in cui c’erano foto abbastanza esplicite.

Le ho trovate anche qualche giorno fa". La protagonista ha poi riferito che quando ha chiesto spiegazioni al suo fidanzato, quest'ultimo ha detto che se si arriva a cercare un'altra donna la colpa è sempre di entrambe. Per questo motivo Iris è convinta di essere stata tradita dal proprio partner e quindi dall'esperienza nel docu-reality vuole capire se merita di avere al fianco un uomo del genere o meno nonostante i suoi sentimenti. Dal canto suo Andrea ha detto di essere contento di partecipare a Temptation Island e ha replicato alle accuse della sua fidanzata: "Nell'ultimo periodo nel nostro rapporto è subentrata parecchia noia".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su Facebook, il video di presentazione di Andrea e Iris è stato oggetto di discussione fra gli appassionati del programma.

Un utente ha scritto: "Se trovi chat osé del tuo uomo con un'altra donna e ancora ci stai insieme, forse un po' le corna te le meriti". Un altro utente ha commentato: "Lasciarlo era più semplice, ma no la vacanza gratis è sempre gettonata". Un altro utente ha affermato: "Ma seriamente lei ha bisogno di TI per avere conferme?". Tra gli utenti c'è chi ha affermato che la coppia sia solo alla ricerca della visibilità: "Palese che vogliono diventare famosi. Altrimenti dopo le chat lo lasci subito". Un altro spettatore ha invece affermato: "Non vedo l'ora di vedere il percorso di lui, visto che ci darà tantissime soddisfazioni". Infine c'è chi ha sostenuto: "Sicuro Iris chiederà un falò di confronto dopo 3 giorni".