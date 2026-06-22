A pochi giorni dall'inizio di Temptation Island è stata svelata l'identità di tutti i single del cast. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha anticipato che i tentatori della nuova edizione sono 13 e tra loro ci sono due ex di Uomini e donne (il tronista Massimiliano Mollicone e il cavaliere Enrico Molari) e Danilo Mileto di The Couple.

I famosi del cast di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island esordirà in tv mercoledì 24 giugno, ma le registrazioni delle puntate si sono concluse da più di una settimana.

Nelle scorse ore sul web si sono diffusi i nomi di tutti i single del cast, ovvero i ragazzi che avranno il compito di tentare le sette fidanzate nel villaggio della Calabria che li ospiterà.

Come molti si aspettavano anche quest'anno sono stati scelti ex partecipanti di altri programmi tv, in particolare due da Uomini e donne e uno da The Couple.

Tra i 13 tentatori di questa stagione del reality Mediaset, infatti, ci sono Enrico Molari (cavaliere che nel 2025 ha frequentato Agnese), Massimiliano Mollicone (tronista nel 2021) e Danilo Mileto (in gara con il fratello Fabrizio).

Nessuna news sulle tentatrici

Fino ad ora sono trapelati solo i nomi dei tentatori della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma a ridosso della prima puntata dovrebbero essere ufficializzate anche le tentatrici del cast.

Tra pochi giorni i telespettatori assisteranno all'arrivo delle coppie in Calabria, dove trascorreranno circa tre settimane in compagnia di ragazzi/e single.

Le indiscrezioni sulle riprese

La scorsa settimana si è vociferato che le registrazioni di Temptation Island sarebbero durate circa 10 giorni perché la maggior parte delle coppie si sarebbero confrontate in tempi piuttosto brevi.

Si dice che il viaggio nei sentimenti dei 14 protagonisti del cast si sarebbe concluso molto prima rispetto al previsto, ma questo non avrebbe impedito alla redazione di confezionare ben otto puntate da proporre al pubblico a partire dal 24 giugno.

Ancora prima del debutto su Canale 5, infatti, si è saputo che il reality è stato allungato grazie ai colpi di scena che avrebbero regalato la maggior parte dei fidanzati nel corso delle riprese.