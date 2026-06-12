Sui canali ufficiali di Temptation Island è stata resa nota la quarta coppia che prenderà parte al docu-reality di Canale 5, ovvero Cristian e Soraya: i due protagonisti stanno insieme da 1 anno e 8 mesi. Nel video di presentazione ufficiale, lei ha messo in dubbi i sentimenti del proprio partner poiché non si sente più desiderata come all’inizio della relazione.

Cristian e Soraya: lei vorrebbe che il suo partner fosse più intraprendente

Nel video di presentazione ufficiale Soraya ha spiegato di essere stata lei a rivolgersi alla redazione di Temptation Island: “Ad oggi non so se Cristian è ancora innamorato di me, anche l’intimità ormai è calata.

Lui non condivide niente dei miei interessi”. La protagonista ha infatti spiegato che a 23 anni vorrebbe uscire con le sue amiche e magari qualche volta in discoteca, mentre il suo fidanzato predilige altri modi per trascorrere la serata. Nel momento in cui il 28enne ha detto di non essere interessato a queste cose, Soraya ha replicato piccata: “Meglio le sagre di paese, come la sagra del carciofo”. La presentazione della coppia è terminata con la protagonista che ha aggiunto ulteriori critiche nei confronti del partner: “Dice sempre che non ha soldi per andare a cena fuori, ma poi li trova per comparsi la maschera di Spider Man. Ma secondo voi è normale comprare una maschera del genere alla sua età?”.

Soraya ha 23 anni, mentre Cristian 28 e sono fidanzati da 1 anno e 8 mesi; lei lavora nell’azienda di famiglia mentre lui lavora presso l’azienda del padre della sua ragazza.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Facebook, diversi utenti hanno espresso un commento sulla presentazione della coppia. Un utente ha affermato: “Sembra che seguano tutti un copione quest’anno”. Un altro utente ha aggiunto: “Una volta c’era Temptation Island, adesso partecipano tutti con una scusa banale per avere visibilità”. Tra gli utenti c’è chi ha fatto un paragone con una coppia che ha partecipato qualche anno fa: “Sembrano la brutta coppia di Martina e Raul”. Un altro fan del programma ha invece affermato: “Sembra che alle ragazze non piacciano più i ragazzi tranquillo e pacati”.

Infine c’è chi ha affermato: “Io davvero non capisco perché quest’anno devono puntualizzare sull’intimità. Che caduta di stile”.

Chi sono le altre coppie

Gabriele e Sara : fidanzati da 6 anni e convivono da 2 anni e mezzo

: fidanzati da 6 anni e convivono da 2 anni e mezzo Francesca e Danilo : fidanzati da 4 anni

: fidanzati da 4 anni Sabrina e Giovanni: fidanzati da 6 anni e convivono

Temptation Island torna su Canale 5 a partire da mercoledì 24 giugno alle ore 21:45 circa. Le puntate vanno in onda il lunedì e il mercoledì fino alla fine di luglio.