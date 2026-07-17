Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Ender Celebi dovrà guardarsi le spalle da Sahika Ekinci ancora una volta, la quale insinuerà a Zehra Argun che suo padre Halit Argun sia stato assassinato.

Ender scopre di essere pedinata da Zehra

Quando saranno passati tre mesi dalla morte di Halit, avvenuta durante uno scontro con Ender, Sahika e Yildiz, qualcuno farà delle indagini sulla tragedia. In particolare, Ender si renderà conto di essere pedinata, e chiederà aiuto a suo fratello Caner per scoprire chi sia il suo stalker. La donna finirà per sospettare di Sitki, per aver minacciato lei, Sahika e Yildiz con dei messaggi anonimi per ricevere del denaro.

Appena Zehra assumerà Sikti come suo autista, Caner inizierà a tenerlo d’occhio e scoprirà che gestisce un conto bancario a nome del defunto Halit.

A quel punto, Ender ipotizzerà che Argun abbia inscenato il suo decesso per farla pagare a lei, Sahika e Yildiz. Sempre più decisa a scoprire la verità, la donna si recherà nel rifugio di montagna in cui solitamente si recava Halit e rimarrà sconvolta, appena scoprirà di essere pedinata da Zehra. Quest’ultima farà capire a Ender di sospettare del suo coinvolgimento con la morte di suo padre, con la convinzione che sia stato ucciso.

Mert viene minacciato

Dopo essersi difesa, Ender non nasconderà la sua preoccupazione a Caner, intimorita dal pensiero di poter fare i conti con la giustizia.

Intanto, i telespettatori scopriranno che è stata Sahika a far venire dei sospetti a Zehra sulla tragica fine del padre, con l’obiettivo di far ricadere la colpa soltanto su Ender e Yildiz. La darklady avrà un piano, visto che sarà decisa a riprendere il comando dell’azienda di Hasan Ali.

Nel contempo, Ender utilizzerà un segreto riguardante Mert, il marito di Zehra, per minacciarlo: la donna dirà all’imprenditore di essere disposta a svelare a sua moglie che ha un figlio segreto, se non risolverà la faccenda.

Riepilogo sulla morte di Halit

In precedenza, Halit è deceduto durante una violenta colluttazione. In particolare, Ender e Sahika sono intervenute in difesa di Yildiz, e nel bel mezzo dello scontro, Halit ha perso l’equilibrio cadendo dalle scale.

L’uomo ha riportato un gravissimo trauma cranico, e per lui non c’è stato niente da fare. A quel punto, le tre donne hanno deciso di nascondere la verità, facendo credere che Halit sia morto a causa di un incidente