Nel corso degli episodi turchi di Forbidden fruit in onda a breve su Canale 5, Sahika deciderà di rovinare la storia d'amore tra Cagatay e Yildiz dopo essere stata allontanata dall'azienda di Hasan Ali. La donna farà in modo che la sorella di Zeynep la trovi all'interno dell'abitazione del suo amato.

Feride crede che Sahika sia la donna perfetta per Cagatay

Sahika verrà estromessa dall'azienda di Hasan Ali dopo che Mert riuscirà a dimostrare di essere stato ingiustamente accusato da lei di aver provato a violentarla grazie all'aiuto di Ender. Ma la darklady non avrà nessuna intenzione di arrendersi e per questo cercherà un modo per rientrare nei giochi di potere.

La svolta arriverà quando la sorella di Kaya scoprirà che Yildiz e Cagatay hanno iniziato a frequentarsi quando si recherà a fare una visita all'Avocado Bar aperto da Zehra. La donna deciderà di avvicinarsi a Feride dopo aver scoperto che è contraria alla relazione appena nata tra suo figlio e la sorella di Zeynep

Sahika farà in modo d'incontrare Feride, presentandosi con un aspetto semplice e dimesso. La donna si fingerà una casalinga e profondamente tradizionalista. La recita impeccabile convincerà la moglie di Hasan Ali che crederà di aver trovato la compagna ideale per Cagatay.

Yildiz crede che Cagatay la stia tradendo con Sahika

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Feride organizzerà una cena con l'intenzione di presentare a Sahika al figlio.

Ma il tentativo non avrà il risultato sperato poiché il giovane dimostrerà di essere innamorato di Yildiz e non mostrerà alcun interesse per la donna. Nonostante il fallimento del primo piano, Sahika escogiterà immediatamente una nuova strategia. La donna approfitterà di una cena romantica organizzata da Cagatay per sorprendere Yildiz presentandosi in casa sua con una torta preparata da Feride.

La darklady riuscirà a trattenersi nell'abitazione fino all'arrivo della sorella di Zeynep. L'uomo colto dal panico chiederà a Sahika di nascondersi in bagno per evitare malintesi. In questa circostanza, la donna farà cadere un portasapone per terra che attirerà Yildiz da lei. La madre di Halitcan andrà su tutte le furie quando troverà la sua nemica, iniziando a sospettare che Cagatay la stia tradendo.

Halit ha provato a incastrare Yildiz nelle puntate italiane di Forbidden fruit

Nel frattempo, nelle puntate italiane di Forbidden fruit appena andate in onda su Canale 5, Halit ha provato ad incastrare Yildiz, cogliendola insieme a Kerim. Sahika ha scoperto il piano, facendo allontanare il fotografo del signor Argun e scattando lei alcune foto da consegnargli. La darklady ha preteso in cambio che l'uomo la sposasse il giorno destinato alle nozze con Yildiz.