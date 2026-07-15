Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Ender Celebi (Sevval Sam) apprenderà che Mert Kara (Can Nergis) ha nascosto alla moglie Zehra Argun (Safak Pekdemir) di avere un figlio segreto, nato da una relazione precedente.

Ender sospetta che Halit abbia inscenato la sua morte con l’aiuto di Sitki

A seguito del decesso di Halit, qualcuno comincerà a pedinare Ender con un automobile appartenente a Zehra e il marito Mert. Ender riuscirà a scoprire che il suo stalker è Sitki, dopo aver fatto delle indagini, servendosi come sempre dell’aiuto del fratello Caner.

In precedenza, l’autista aveva minacciato Ender, Sahika e Yildiz, insinuando di sapere del loro coinvolgimento con la morte di Halit. Inoltre, Caner rivelerà anche a Ender di aver visto più volte Sitki recarsi in una banca, per gestire un conto intestato al defunto Halit.

Appena Zehra le dirà che Sitki si è liberato del corpo di Halit il giorno in cui si è verificata la tragedia, Ender sospetterà che il suo defunto ex marito potrebbe aver inscenato la sua morte con la complicità del suo autista. A differenza di Ender, suo fratello Caner, Sahika e Yildiz non crederanno che Halit sia ancora vivo.

Ender è convinta che Mert sia complice di Sitki, Zehra ingannata dal marito

Successivamente, Ender ordinerà a Caner di controllare ogni movimento di Mert, con la convinzione che sia un complice di Sitki.

Un giorno, Mert mentirà alla moglie Zehra, facendole credere di fare beneficenza in un quartiere. In realtà, Caner finirà per scoprire un segreto dell’uomo, visto che verrà a conoscenza che ha un figlio segreto, quando lo vedrà bussare alla porta di una donna con un bambino.

Sia Ender e Caner, decideranno di non dire niente a Zehra sulla paternità del marito, con l’obiettivo di scoprire per quale motivo Mert tiene nascosta l’esistenza del suo erede.

Riepilogo: il piano di Kerim e Mert è fallito

Di recente, Kerim e il suo socio Mert sono stati in procinto di ottenere il prestito, e di concludere il loro lavoro, ovvero quello di scappare con il denaro rubato all'Argun holding. Tuttavia, i loro piani sono stati rovinati a causa della revoca della potestà firmataria di Kerim da parte di Halit.