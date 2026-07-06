Le anticipazioni di ciò che succederà nelle puntate di Far Away, che i telespettatori di Canale 5 vedranno dal 13 al 17 luglio 2026, il protagonista Cihan Albora (Ozan Akbaba) pretenderà di sapere dalla sua amante Mine (Mine Kılıç) il motivo della sua vicinanza improvvisa ad Alya Smith (Sinem Ünsal).

Sahin (Alper Çankaya) accetterà di aiutare suo padre Ecmel (Müfit Kayacan) ad andarsene via dall’ospedale in cui si troverà ricoverato, per impedire le nozze tra Zerrin (Dilin Döğer) e Sedat (Batuhan Sert), ma il loro piano sarà ostacolato da Nare (Sahra Şaş).

Alya rinuncia a partire, Mine furiosa con Cihan

Alya rinuncerà a partire per New York con il figlio Deniz, appena vedrà Cihan dentro l’aeroporto per averla seguita.

Nel contempo, Sahin si presenterà in ospedale da suo padre Ecmel, per convincerlo a opporsi al matrimonio tra Zerrin e Sedat. Ecmel rispetterà la volontà di Sahin, ma in cambio esigerà che gli dia una mano a scappare. Inoltre, l’anziano uomo vorrà che la figlia Zerrin la smetta di incontrare Kaya.

Spazio anche a Cihan, il quale affronterà la sua amante Mine, e le chiederà per quale ragione si sta avvicinando a sua moglie Alya. Nel bel mezzo dell’acceso confronto, Mine accuserà Cihan di non essere mai stato sincero con lei, in preda alla furia.

Nare avvisa la gendarmeria per il bene di Sahin

In seguito, Ecmel tenterà di fuggire dall’ospedale servendosi della complicità del figlio Sahin. A evitare che quest’ultimo faccia i conti con la giustizia sarà Nare, avvisando subito la gendarmeria.

Per concludere, Zerrin farà sapere a Nare che Sahin ha aiutato suo padre a darsi alla fuga per non farla sposare con Sedat.

Riepilogo: Mine ha visto il videomessaggio di Boran

Di recente, Mine ha finito per trovare la chiavetta USB contenente il videomessaggio registrato dal defunto Boran, durante uno dei suoi incontri clandestini con Cihan. Mine ha scoperto che in realtà, è stato Boran a chiedere al fratello di sposare sua moglie Alya per proteggere lei e il figlio Deniz. A quel punto, Mine ha approfittato dell’assunzione della rivale Alya all’ospedale Yonca come ginecologa, con l’obiettivo di riuscire a diventare sua amica.