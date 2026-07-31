Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Ender Celebi (Sevval Sam) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) attueranno un piano per tornare a lavorare nell’azienda di Hasan Alì Kuyucu (Erdal Özyağcılar). Per riuscire nel loro intento, le due darklady sveleranno un segreto di Mert Kara (Can Nergis), alla moglie Zehra Argun (Safak Pekdemir).

Ender e Sahika si alleano per vendicarsi

A seguito della morte di Halit, la darklady Sahika farà finire Ender e Yildiz in carcere con l’accusa di essere coinvolte con la tragica fine dell’ex marito. A denunciare le due donne però sarà Zehra, appena Sahika le insinuerà il dubbio che siano le responsabili del decesso del padre.

Dopo l’arresto, Ender e Yildiz capiranno subito dello zampino di Sahika, e non ci penseranno due volte ad accusarla dello stesso delitto. Per proteggere l’azienda che apparteneva al defunto Halit, ormai finita sotto la sua direzione, l’imprenditore Hasan Alì ordinerà al suo socio Mert di convincere sua moglie Zehra a ritirare la denuncia. Appena le tre donne verranno scagionate, Hasan Alì farà rimanere Ender e Sahika senza soldi, dopo averle convinte a cedergli le loro quote dell’azienda.

A quel punto, Ender e Sahika stringeranno un’alleanza, e per iniziare prenderanno di mira Yildiz, visto che spingeranno la sua nuova suocera Feride, a trasferirsi a casa del figlio Cagatay. Le due darklady porteranno avanti la loro vendetta, rivelando a Zehra che suo marito Mert le nasconde di avere un figlio.

Zehra crede che Ender e Sahika l’abbiano ingannata

Zehra vorrà vederci chiaro sulla faccenda, appena Sahika e Ender le diranno anche che Mert sostiene il figlio economicamente. Tuttavia, quando si recherà nella casa in cui vive il piccolo Alì insieme alla madre, Zehra verrà ingannata da un uomo corrotto, che le farà credere che da parecchio tempo non vive nessuno nell’abitazione.

In realtà, Mert farà in tempo a far trasferire la sua ex e il figlio in un altro posto. Zehra invece crederà che Ender e Sahika si siano prese gioco di lei, per farla lasciare con Mert.

Riepilogo sulle nozze di Mert e Zehra

Poco prima di perdere la vita a seguito di una colluttazione con le sue ex Sahika, Yildiz e Ender, l’imprenditore Halit aveva accettato la relazione tra Mert e sua figlia Zehra.

Inoltre, quest’ultima ha sposato il suo nuovo fidanzato, il quale ha ottenuto un ruolo di prestigio nella Holding Argun. Mert ha raggiunto il suo obiettivo, per essere diventato il marito di Zehra soltanto per puro interesse.