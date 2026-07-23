Adriano interromperà la cena dei De Lujan con una notizia inquietante nelle puntate de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto: "Catalina è scomparsa", dirà alla famiglia.

Le anticipazioni rivelano che l'agitazione di Adriano sarà alle stelle e la servitù si darà da fare per cercare la donna e i bambini. Nel frattempo, Leocadia annuncerà le nozze di Angela e Lorenzo: sarà un duro colpo per la ragazza e per Curro.

L'ultima spaventosa minaccia di Valladares

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la situazione di Catalina precipiterà di colpo durante la prossima settimana.

La figlia di Alonso terrà testa al Barone de Valladares ancora per un po', ma poi dovrà arrendersi. Il nobile, infatti, farà trovare a Catalina due armi nelle culle dei suoi bambini e sarà una minaccia troppo pesante. La donna tornerà da Adriano e gli chiederà di lasciare Lujan perché non sta bene, ma senza rivelargli le insinuazioni ricevute. Lui non sarà d'accordo su un trasferimento e quindi Catalina prenderà i bambini e lascerà il palazzo di nascosto. La donna sarà sulla strada per la libertà quando Valladares bloccherà la sua auto con alcuni uomini. L'uomo sarà spietato e intimerà a Catalina di lasciare i bambini a La Promessa: sarà questa la garanzia che non ci sarà un suo ritorno. "Se dovessi tornare, i bambini moriranno" dirà il Barone Senza mezze misure.

L'annuncio di Leocadia che spegne Angela

Nelle puntate de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto Catalina sarà costretta a separarsi dai figli con uno straziante addio. La sera, al palazzo, nessuno saprà dove si trovino la donna e i bambini e scatterà l'allarme. Adriano interromperà la cena con la notizia: "Catalina è scomparsa". Le triste novità offuscherà un'altra inquietante verità rivelata poco prima. Leocadia, infatti, annuncerà a cena il matrimonio tra Angela e Lorenzo. La ragazza sarà sconvolta e disperata, perché non si aspettava che sua madre la catapultasse in un incubo. Lorenzo alzerà il calice, mentre Adriano si domanderà che fine abbia fatto sua moglie e sarà in pena per i gemelli. La servitù si mobiliterà subito per cercare la donna e i bambini, ma di loro non troveranno traccia.