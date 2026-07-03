Sevde supplicherà in lacrime Melek di chiamarla mamma nelle prossime puntate de L'Erede, ma lei gli spezzerà il cuore e rifiuterà: "Ho già una madre".

Le anticipazioni tv rivelano che Sevde dirà a tutti che Melek è sua figlia, ma la reazione della ragazza la deluderà. Melek sarà fredda e arrabbiata con lei per non aver saputo subito la verità sulle sue origini. Sevde, però, alla fine le farà tenerezza e Melek le chiederà del tempo per costruire un rapporto con lei.

La verità di Sevde su Melek a L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che il segreto di Sultan e Meryem ha le ore contate.

Le consuocere faranno di tutto affinché non emerga la verità sulle origini di Melek, ma sarà inutile. Sevde, infatti, si prenderà la sua rivincita: "Melek è mia figlia", urlerà a tutti in una certa importantissima per le famiglia. La donna scatenerà una grande confusione e Ziyan tremerà all'idea che la donna dica anche che lui è il padre di sua figlia. Sevde mentirà sull'uomo che l'ha messa incinta, ma si scaglierà contro Sultan accusandola pubblicamente di averle strappato la sua bambina dalle braccia. Melek non riuscirà a reggere tante emozioni e lascerà la tavola in lacrime. Sevde, invece ,sarà cacciata da Sultan e Yildiz, come sempre, si sentirà esclusa e tradita da Serhat. Quest'ultimo correrà da sua moglie e proverà a consolarla asciugando le sue lacrime, ma la ferita per Melek sarà troppo profonda.

Sevde delusa dal comportamento di Melek

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sevde resterà davanti al cancello degli Yelduran in attesa di Melek. La donna non si lascerà intimidire neanche da Sultan e alla fine riuscirà a vedere sua figlia. Melek, però, con lei sarà molto dura e la rimprovererà per non averle detto subito la verità. Sevde sarà disperata nel vedere la freddezza di sua figlia e la implorerà: "Chiamami mamma ti prego". Melek, però, si rifiuterà di farlo: "Ho già una madre", le dirà spezzandole il cuore. Sevde scoppierà in lacrime e quando Melek sentirà il suo forte dolore la abbraccerà, ma non potrà pronunciare la parole che ha chiesto. La donna chiederà a sua madre tempo per metabolizzare tutto e provare a costruire un rapporto.