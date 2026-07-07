La finale di X Factor 2026 si terrà a Milano, segnando il ritorno del celebre talent show musicale al Forum di Assago dopo due edizioni di grande successo svoltesi a Napoli. L'annuncio è stato dato da Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky, durante la presentazione dei palinsesti dell'emittente a Milano. De Bellis ha dichiarato in merito alla scelta: “La finale di X Factor sarà a Milano, al Forum. Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base”.

La nuova edizione del programma prenderà il via giovedì 10 settembre.

Alla conduzione è confermata Giorgia, mentre la giuria vedrà il ritorno di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. A completare il quartetto al tavolo dei giudici, una nuova entrata di rilievo: il cantautore Irama.

Il ritorno alla sede storica

La decisione di riportare l'atto finale della competizione musicale nella metropoli lombarda segue due edizioni che hanno animato Piazza del Plebiscito a Napoli, riscuotendo un notevole successo sia di pubblico che di critica. La finale del 2025, in particolare, tenutasi il 4 dicembre, ha trasformato la storica piazza partenopea in una suggestiva arena a cielo aperto, accogliendo oltre 16mila persone e culminando con la vittoria di Rob. Un evento di grande impatto, che ha dimostrato la capacità di Napoli di ospitare produzioni televisive e musicali di altissimo livello.

L'imponente allestimento delle finali partenopee

La produzione delle finali napoletane si è distinta per l'imponenza e la complessità dell'allestimento. Il palco ha superato i 1.000 metri quadri di superficie, affiancato da 500 metri quadri di videowall e illuminato da circa 1.000 corpi luminosi. La regia è stata curata da Luigi Antonini, con la direzione della fotografia affidata a Ivan Pierri. La direzione artistica, firmata da Laccio e Shake (Modulo Project), ha coinvolto un cast di 60 artisti, tra cui 50 ballerini, per un totale di oltre 20 performance mozzafiato. A chiudere lo spettacolo, un suggestivo show pirotecnico, ideato da Luca Toscano, che ha illuminato la Basilica di San Francesco di Paola e l'intera Piazza del Plebiscito.

Nonostante il clamore e i numeri record delle edizioni partenopee, la produzione ha optato per il ritorno al Forum di Assago, storica sede dell'evento, probabilmente per ragioni organizzative e logistiche legate alla complessità di un evento di tale portata.